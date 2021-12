Bloomberg L.P. 02.02.2017 Lesedauer: 2 Minuten

Leitzins unverändert So reagiert die Wall Street auf den Fed-Zinsentscheid

Die Federal Reserve hatte am Mittwochabend den Leitzins unverändert in der Spanne von 0,5 bis 0,75 Prozent belassen und zudem auf eine verbesserte Stimmung bei Verbrauchern und Unternehmen nach der Wahl von Donald Trump zu neuen Präsidenten der USA hingewiesen. So reagiert die Wall Street auf die Entscheidung.