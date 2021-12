Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed bereitet Märkte auf Zinswende vor

Nach den Worten des Vize-Vorsitzenden der US-Notenbank Stanley Fischer, hat die Fed ihr Bestes getan, um die internationalen Märkte auf ihre erste Zinsanhebung seit 2006 vorzubereiten. Darüber hinaus bekräftigte Fischer, eine Entscheidung über den genauen Zeitpunkt der Zinserhöhung sei noch nicht gefallen.„In relativ naher Zukunft werden wahrscheinlich einige wichtige Zentralbanken damit beginnen, sich schrittweise von Zinsen nahe null wegzubewegen", erklärte Fischer am Donnerstag auf der Asia Economic Policy Conference bei der Federal Reserve Bank von San Francisco. „Wir haben alles getan, was wir können, damit die Märkte und die Regierungen nicht überrascht werden, wenn wir handeln. Das ging so weit, dass einige Zentralbanker aus Schwellenländern (und andere), seit einiger Zeit der Fed sagen: ‚macht es bloß.’"