Leitzinssenkung: „Fatales Signal an Altersvorsorgesparer“

„Die erneute Absenkung des Leitzinses ist ein fatales Signal an alle Altersvorsorgesparer in Deutschland. Die niedrigen Zinsen gehen massiv zu ihren Lasten. Eine Abkehr von der Politik des billigen Geldes ist mehr als überfällig“, sagt Jörg von Fürstenwerth, Vorsitzender der GDV-Hauptgeschäftsführung.Dass Zinssenkungen nahe dem Nullpunkt keine positiven Wirtschaftsimpulse bringen, hätten bereits die vergangenen Zinsschritte der EZB gezeigt. Dafür mindere die Politik des billigen Geldes den Reformdruck in Europa. Auf dem Weg zu mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit komme Europa nicht um strukturelle Reformen herum.Weniger stark steigende Preise seien kein ausreichender Grund für noch niedrigere Zinsen. Rückläufige Preissteigerungsraten würden wachstumsschwachen Ländern letztlich sogar dabei helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.