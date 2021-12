Redaktion 28.10.2020 Lesedauer: 1 Minute

Online-Versicherungen Lemonades schwerer Start am deutschen Markt

Das US-Insurtech Lemonade steht kurz vor dem Sprung auf den französischen Markt. Sein Debüt in Europa gab das Start-up bereits im vorigen Jahr in Deutschland. Ob das Online-Geschäft mit den Hausrat- und Haftpflicht-Policen aber hierzulande so gut läuft wie im Heimatmarkt USA, erscheint fraglich.