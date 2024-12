Leo Eberlin im Porträt: Die neue Mathematik des Luxus

„Steine sind auch Zahlen“, sagt Leo Eberlin, während sie in ihrem Büro am Berliner Prachtboulevard Kudamm sitzt, in unmittelbarer Nähe von Luxusmarken wie Hermès und Brunello Cucinelli. Die Gründerin des Schmuckunternehmens Leo Mathild spricht dabei nicht vom Karat-Gewicht. Sie meint die komplexe Gleichung aus Faktoren, die den Wert eines Steins bestimmen: Reinheit, Schliff, Farbe, Milchigkeit – eine Wissenschaft für sich.

Ihr Verständnis für Bewertungsmodelle entwickelte sie während ihrer Zeit als Investmentberaterin, als sie Immobilientransaktionen analysierte. „Wir haben nicht einfach Wohnungen vermakelt“, erinnert sich Eberlin. „Es waren hochkomplexe Deals, die sich über Jahre zogen. Einmal verkauften wir 41 Altenpflegeheime in Deutschland auf einen Schlag.“

Es sei die langweiligste Zeit ihres Lebens gewesen, sagt sie heute im Rückblick, aber sie habe dabei viel über den Umgang mit Zahlen gelernt. Eine Expertise, die sich heute als Wettbewerbsvorteil erweist: „Du musst genau wissen, wie viel was kostet, wo Werte abgezogen werden oder wo 20 Prozent wegfallen, weil ein Diamant milchig ist."

Leo Eberlin widmet ihre Karriere den Diamanten © Leo Mathild

Die kulturelle DNA des Luxus

Mit einem jährlichen Gesamtumsatz von fast 330 Milliarden US-Dollar bildet die Uhren- und Schmuckbranche einen wichtigen Bestandteil der globalen Modewirtschaft, mit Wachstumsraten von 10 bis 15 Prozent, analysierte die Unternehmens- und Strategieberatung McKinsey.

Dabei folgt die Psychologie des Luxuskaufs überraschend klaren geografischen Mustern. Schweizer Kunden, erklärt Eberlin, investieren höhere Summen, erwarten dafür aber einen persönlichen Ansprechpartner für die nächsten Jahrzehnte.

Deutsche Kunden hingegen vertiefen sich in technische Details und Zertifikate – das Erbe einer sparsamen, qualitätsbewussten Konsumkultur. Der US-Markt funktioniert nach völlig anderen Regeln: „Hauptsache groß“, lacht die Unternehmerin. „Was im Zertifikat steht, interessiert weniger.“

Diese kulturellen Unterschiede offenbaren eine fundamentale Wahrheit über Luxus: Er ist weniger eine Frage des Produkts als des Kontexts. Eine Erkenntnis, die sich für Eberlin als entscheidender Erfolgsfaktor erwies, als sie ihr Unternehmen von einem Hinterhof im Wedding zu einem deutschlandweiten Player für Diamantenschmuck aufbaute.

Die digitale Disruption des Vertrauens

Die eigentliche Disruption findet jedoch im Vertrieb statt. Dass Menschen bereit sind, fünfstellige Summen für Schmuck auszugeben, den sie nie in der Hand hatten, wäre vor einer Dekade undenkbar gewesen. Heute ist es Realität - auch weil Eberlin früh verstand, dass Vertrauen im digitalen Zeitalter anders funktioniert. Statt auf teure Flagship-Stores setzt sie auf Transparenz und Technologie. Sie ist selbst auf Social Media aktiv und arbeitet ausschließlich mit langjährigen Partnern zusammen.

Deutlich zeigt sich dieser Modernisierungskurs im Markt für Labor-Diamanten, die sie seit 2019 anbietet. Diese entstehen in drei Monaten statt drei Milliarden Jahren, sind chemisch und physisch identisch mit natürlichen Steinen, aber 40-50 Prozent günstiger. Dadurch sprechen sie besonders die jüngere Generation an.

Eine Generation, die Eberlin besser versteht als die traditionelle Konkurrenz: „Die wollen einen Ring, der sehr groß ist. Den sie sich mit einem echten Diamanten nie leisten könnten. Dass Labordiamanten nicht so preisstabil sind wie echte, nehmen sie in Kauf. Sie sagen: Das ist doch mein Verlobungsring, ich verkaufe den eh nicht.“

Steven Neuman, Mitgründer von Leo Mathild, prüft einen Diamanten © Leo Mathild

Die neue Definition von Wert

Diese Verschiebung der Wertvorstellungen signalisiert einen Wandel im Luxusmarkt: Während die traditionelle Luxusindustrie auf Knappheit und Heritage setzt, definiert eine neue Generation Wert über die persönliche Bedeutung.

Dass Eberlin diesen Wandel früh erkannte, mag auch an ihrer eigenen Geschichte liegen: Als sie ihr Unternehmen im Jahr 2013 im Alter von 24 Jahren gründete, verkaufte sie all ihr teures Hab und Gut und zog in eine kleine Wohnung in Wedding für knapp 320 Euro Miete im Monat. „Es war eine tolle Phase meines Lebens. Ich hatte sehr wenig Geld und war unglaublich glücklich. Es war dieses Glück des Anfangs – große Träume, große Pläne.“

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit offenbart sich zudem ein bemerkenswertes Paradox des Luxusmarktes: „Manchmal läuft es gerade dann besonders gut, wenn die Wirtschaft schwächelt“, beobachtet die zweifache Mutter, die ihr Unternehmen zwischen Schwangerschaften aufbaute. Angesichts von geopolitischen Krisen und Abgesängen auf die eigene Nation in den Medien würden einige Leute sich sagen: „Das Jahr war hart, ich gönne mir jetzt was.“

Der Erfolg gibt ihrem Ansatz recht. In einer Branche, die von Tradition und persönlichen Beziehungen geprägt ist, hat Eberlin bewiesen, dass auch hochpreisiger Luxus digital funktionieren kann. Mittlerweile beschäftigt sie mehr als ein Dutzend Mitarbeiter von Berlin über Antwerpen bis Hongkong, Stars wie Madonna trugen bereits ihren Schmuck.

Was sie reizen würde? „Ich würde gerne mal was für Pharrell Williams oder Jay-Z machen“, sagt Eberlin und lacht. „Die Leute, die ich gehört habe, als ich jung war – eine Männerkollektion für Hip-Hop-Größen, das wäre ein Traum."