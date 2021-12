Leo Willert: „Facebook-KGV über 130 - This time it’s different?“

1979 als Platzanweiser am Wiener TrabrennplatzMit einer Vielzahl von Nebenjobs und tollem Support durch meine MutterEd Seykota. Er hat alles, was man über Trading wissen muss, in einen einzigen Song verpacktThis time it’s differentMarket Wizards von Jack SchwagerMit einem Blick auf die langfristigen VergleichschartsUrlaub mit meiner FrauDass Arts in den vergangenen acht Jahren mehr als 150 nationale und internationale Performance-Auszeichnungen erhalten hatWenn österreichische Polit-Mumien ernsthaft behaupten, die Pensionen seien mit dem derzeitigen System gesichert. Naja, für ihre eigenen wird es stimmenAttac-Mitbegründer Christian FelberIntelligente Zitate österreichischer Politiker zum Thema Wirtschaftspolitik. Zugegeben: Meine Sammlung ist klein – sehr, sehr, sehr, sehr kleinGekauft schon lange nichts mehr, aber verkauft: den Kindersessel meiner Tochter… laut General Atlantic 65 Milliarden US-Dollar wert, bei einem in den ersten neun Monaten des Jahres 2010 erzielten Gewinn von 355 Millionen Dollar Gewinn. Das entspricht einem KGV von etwas über 130. This time it’s different?Pete York's Super Drumming.Musikantenstadl.Eindeutig Rockmusik. Ganz oben auf der Liste stehen Planet X und Dream TheaterMike Stern mit Dave Weckl am Schlagzeug. Außerirdisch!Trotz eines Hemdes mit Manschettenknöpfen eine Uhr zu tragenBurgenländischen Rotwein, zum Beispiel Cupido von Heinrich, Excalibur von Taferner oder Bela Rex von GesellmannIWC Portugieser Chrono Rattrapante Tribute to ItalyEin langfristiges Umverteilungsprojekt der österreichischen Bundesregierung zugunsten von Provinzpolitikern und Lehrergewerkschaftern. Circa 50 Prozent meines Brutto-Einkommens sind da jedes Jahr gut aufgehobenIn einem Österreich ohne neun verschiedene BauordnungenLeo Willert Der 47jährige Wiener arbeitet nach einem Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften mehrere Jahre als PR-Berater und startet 1999 eine Trading-Ausbildung am Van Tharp Institute in North Carolina. Zwei Jahre später beginnt er mit der Entwicklung eines trendfolgenden, auf Investmentfonds basierenden Handelssystems, das erstmals (ab März 2003) im damals nur 1,4 Millionen Euro schweren DAC-Global-Universal zum Einsatz kommt. Heute betreut Willert mit seinem Team in 15 Dachfonds 2,1 Milliarden Euro – rund 780 Millionen Euro davon im Ende 2005 in C-Quadrat Arts Total Return Global AMI umbenannten DAC-Fonds.