03.08.2011

Leonidas startet geschlossenen Wasserfonds

Für Anleger, die ohne den Umweg über börsennotierte Firmen wie Siemens, Vivendi & Co. direkt in die Wasserwirtschaft investieren wollen, bietet der Initiator Leonidas Associates ab September einen geschlossenen Wasserfonds an.