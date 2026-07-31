Hedgefonds
Leopold Aschenbrenner: KI-Fonds muss Portfolio verkaufen
Zwangsverkauf beim Hedgefonds Wie Leopold Aschenbrenners KI-Prophezeiung zum Lehrstück über Leverage wurde
Als Leopold Aschenbrenner am 24. Juli seinen Investorenbrief verschickte, lief der Ausverkauf bei KI-Aktien bereits in der dritten Woche und hatte die Kernpositionen seines Hedgefonds längst erfasst. Trotzdem las sich das Schreiben, aus dem die „Financial Times“ zitiert, streckenweise wie eine Erfolgsmeldung: 439 Prozent Nettorendite meldete der 24-jährige Deutsche für seinen Fonds „Situational Awareness LP“.
Meistgelesen
Top-News