Leser-Umfrage: Es gibt Alternativen zu Carmignac Patrimoine und Ethna Aktiv

26,2 Prozent unserer Leser greifen in der Kategorie Vermögensverwaltende Mischfonds zum Carmignac Patrimoine, 25,8 Prozent präferieren den Ethna Aktiv E. Das ergab eine Online-Umfrage zu vermögensverwaltenden Fonds unter DAS INVESTMENT.com-Lesern, an der sich 229 Personen beteiligt haben.Andere Produkte sind hingegen weniger beliebt. Der FMM-Fonds folgt mit sehr großem Abstand auf Platz drei: 8,7 Prozent der Befragten halten den Fonds der Investmentgesellschaft DJE Kapital für ihren Favoriten. Auf den DB Privat Mandat Comfort Pro Deutschland von DWS greifen lediglich 4,4 Prozent der Umfrageteilnehmer zurück.Noch schlechter steht es um den Premium Management Stabilität von Allianz Global Investors (AGI) und den Global Allocation Fund A2 von Blackrock, die nur jeweils 3,5 Prozent unserer Leser kaufen würden.Doch während Carmignac Patrimoine und Ethna Aktiv E seit längerer Zeit die Top-Seller-Listen von Maklerpools und Direktbanken beherrschen, scheinen viele DAS INVESTMENT.com-Leser interessante Alternativen gefunden zu haben. Knapp ein Drittel der Umfrageteilnehmer (27,9 Prozent) greift bei vermögensverwaltenden Fonds nämlich zu einem in der Umfrage nicht vorgegebenen Fonds.Ziehen Sie auch ein in der Umfrage nicht genanntes Produkt den „üblichen Verdächtigen“ vor? Dann nutzen Sie die Kommentarfunktion, um uns ihren Favoriten mitzuteilen.