Leserfrage: Zählt ein technisches Hochschulstudium als Sachkundenachweis?

Gemäß Paragraf 4 FinVermV „Gleichstellung anderer Berufsqualifikationen" habe ich unter Punkt 3 Absatz 2 gelesen, dass eine Prüfung, die ein mathematisches, wirtschaftliches oder rechtswissenschaftliches Studium an einer Hochschule oder Berufsakademie erfolgreich abschließt, als Sachkundenachweis anerkannt wird. Ich habe ein Hochschulstudium an der TH Wismar auf dem Gebiet "Technologie der Bauproduktion“ erfolgreich absolviert. Dieses Studium umfasste sehr intensiv mathematische, physikalische und insbesondere wirtschaftliche Bereiche. Zählt dieses Studium als eines der oben gennannten Studiengänge?„In diesem Falle muss die Erlaubnisbehörde eine individuelle Entscheidung treffen, da es dem Verordnungsgeber natürlich nicht möglich war, alle in Deutschland geprüften Studiengänge aufzulisten. Es liegt auf der Hand, dass diese Studiengänge keine Inhalte in Bezug auf die Finanzanlagenvermittlung aufweisen. Somit liegt ein Entscheidungsspielraum vor, der laut unseren Informationen jedoch eng ausgelegt werden soll.Ähnliches hat der Verordnungsgeber ja auch schon im Hinblick auf die Auslegung der Alte-Hasen-Regelung gefordert. In Ihrem Falle würde ich ein persönliches Gespräch mit Ihrer Aufsichtsbehörde suchen und schauen beziehungsweise darlegen, welche Studieninhalte für Ihre heutige Tätigkeit wichtig und umsetzbar sind.