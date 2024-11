Sie lesen regelmäßig DAS INVESTMENT? Darüber freuen wir uns sehr – und Sie sind in guter Gesellschaft. Das zeigt unsere aktuelle Leserumfrage 2024.



Unsere jüngste Befragung, an der über 800 von Ihnen teilgenommen und mehr als 30.000 Antworten geliefert haben, gewährt uns detaillierte Einblicke in die Zusammensetzung unserer Lesergemeinschaft und deren Interessen. Das Ergebnis ist ein präzises Abbild der deutschen Finanzlandschaft – von semi-professionellen Privatanlegern über Berater bis hin zu institutionellen Schwergewichten.

Für Sie als Leser bietet dieser Artikel die Möglichkeit, Ihre Mitleser und deren Themenpräferenzen besser kennenzulernen. Für Asset Manager und Finanzproduktanbieter eröffnen sich wertvolle Erkenntnisse über ihre Zielgruppen. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf die Ergebnisse werfen.

Die Kernerkenntnisse im Überblick

Demografische Struktur: Erfahrene Leserschaft mit breitem Altersspektrum Branchenvielfalt: Starke Präsenz von Wholesale, institutionellen Investoren und semi-professionellen Privatanlegern Entscheidungskompetenz: Hoher Anteil an Führungskräften und Entscheidungsträgern Mediennutzung: Ausgewogene Mischung digitaler und traditioneller Formate Thematische Schwerpunkte: Fokus auf Fonds, ETFs und tiefgehende Marktanalysen Kundenbindung: Überdurchschnittlich hohe Weiterempfehlungsrate

Gehen wir nun in die Details.

Demografische Zusammensetzung

Die Altersstruktur unserer Leserschaft zeigt eine beeindruckende Erfahrungsbasis:

25-34 Jahre: 2,8 Prozent

35-44 Jahre: 7,6 Prozent

45-54 Jahre: 29,3 Prozent

55-64 Jahre: 35,2 Prozent

65+ Jahre: 25,2 Prozent

Mit 86 Prozent der Leser über 45 Jahre verfügt unsere Leserschaft über einen umfangreichen Erfahrungsschatz im Finanzsektor.

Die Geschlechterverteilung mit 87 Prozent männlichen Lesern spiegelt die aktuelle Realität der Branche wider. Geografisch liegt der Schwerpunkt mit 90 Prozent auf Deutschland, ergänzt durch eine signifikante Präsenz in Österreich (5,5 Prozent).

Branchenvielfalt und Qualität

Diesen Satz hören wir immer wieder mal: „DAS INVESTMENT? Das ist doch das Magazin für Berater, oder?“ Das ist jedoch nur eine Lesergruppe von vielen. DAS INVESTMENT ist bei den institutionellen und Wholesale-Investoren ebenso stark. Das liegt an der langen Historie (1999 gegründet) und einer breit aufgestellten Redaktion.

Zwar ist die Retail-Zielgruppe mit 35,9 Prozent die bedeutendste, mit einem Anteil von 24,7 Prozent institutioneller Investoren und 20,7 Prozent aus dem Wholesale-Bereich erreichen wir jedoch auch hochprofessionelle Zielgruppen wie Pensionskassen, Family Offices und Vermögensverwalter in bedeutendem Umfang. Der Anteil der semi-professionellen Privatanleger auf der Website liegt bei 18,7 Prozent. Unsere Newsletter (wenn Sie noch kein Abonnent sind, können Sie das hier ändern) sind fokussiert auf das B2B-Segment – mit Ausnahme des ETF-Newsletters, der sich auch an Privatanleger richtet.

Was uns freut: Diese ausgewogene Verteilung macht DAS INVESTMENT zu einer Medien-Autorität, die den gesamten Finanzsektor abbildet – von der Produktseite über die verschiedenen Vertriebskanäle bis hin zu den unterschiedlichen Investorengruppen.

Nutzergruppen von DAS INVESTMENT auf der Website (Stand: Oktober 2024) © DAS INVESTMENT

Werfen wir nun einen detaillierten Blick auf die jeweiligen Cluster.

Fokus auf Retail

Der Retail-Bereich, der mit 35,9 Prozent den größten Anteil unserer Leserschaft ausmacht, setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzberater: 45,4 Prozent

Versicherungsvertreter, -makler, -berater: 33,7 Prozent

Wertpapierberater: 15,9 Prozent

Immobilienmakler, -berater: 4,7 Prozent

Fokus auf Wholesale

Der Wholesale-Bereich, der 20,7 Prozent unserer Leserschaft repräsentiert, umfasst:

Private Banking & Wealth Manager: 42,0 Prozent

Unabhängige Vermögensverwalter: 31,4 Prozent

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater: 15,5 Prozent

Multi Family Office: 9,2 Prozent

Dachfondsmanager: 1,9 Prozent

Diese Zahlen unterstreichen die starke Positionierung von DAS INVESTMENT im professionellen Anlagesektor, insbesondere im Bereich der Anlageberatung und Vermögensverwaltung.

Fokus auf institutionelle Investoren und Finanzindustrie

Der institutionelle Bereich, der 24,7 Prozent unserer Leser ausmacht, setzt sich wie folgt zusammen:

Fondsanbieter, -plattformen, Versicherung, Immobilienanbieter: 62,8 Prozent

Single Family Office: 10,5 Prozent

Institutionelle Vermögensverwalter: 8,5 Prozent

Versorgungswerke, Pensionskassen, Versicherung: 8,5 Prozent

Investment Consultants: 8,1 Prozent

Stiftungen und kirchliche Einrichtungen: 2,4 Prozent

Depot-A: 1,6 Prozent

Corporate Treasury: 0,8 Prozent

Diese Verteilung zeigt die Relevanz von DAS INVESTMENT für ein breites Spektrum institutioneller Akteure, von Fondsanbietern bis hin zu Pensionskassen und Family Offices.

Fokus auf semi-professionelle Privatanleger

Mit einem Anteil von 18,7 Prozent bilden semi-professionelle Privatanleger mit einer Anlagesumme ab 200.000 EUR eine bedeutende Lesergruppe.

Die Qualität der Leserschaft wird durch die beruflichen Positionen weiter untermauert: DAS INVESTMENT wird zu etwa 70 Prozent von Entscheidern in der Finanzbranche (Excecutive-,Director-, C-Level) genutzt. Unsere Analysen landen somit direkt bei den relevanten Entscheidungsträgern.

Die Grafik zeigt die Aufteilung der Nutzergruppen, wie sie in unserer Datenbank gewichtet sind. Insgesamt sind 20.000 professionelle Nutzer in der Datenbank von DAS INVESTMENT.

Die Kreise zeigen an, wie die Lesergruppen bei DAS INVESTMENT gewichtet sind. Die Semi-Professionellen Investoren sind dabei die größte Gruppe der Leserumfrage. Dicht gefolgt von den Finanzberatern (34f) und Tied-Agents in Haftungsdächern. © DAS INVESTMENT

Mediennutzung und relevante Themen

Unsere Leser schätzen die Vielfalt unserer Formate: Website und täglicher Newsletter weisen die höchste Nutzungsrate auf, Print- und E-Paper-Ausgaben zeigen eine starke und stabile Nutzung.

Besonders spannend: 29 Prozent unserer B2B-Leser wünschen sich noch tiefergehende Anbieter- und Produktinformationen in Form von Expertenseiten und Multimedia-Content wie Podcasts und Whitepaper.

Sie hatten auch die Möglichkeit, Themenwünsche zu äußern. Dabei zeigt sich: Der klare Fokus unserer Leser liegt auf Fondsinhalten in all ihren Facetten. Diesem Wunsch kommen wir nach: Mit dem „Fonds der Woche“ und „ETF der Woche“ bieten wir Ihnen wöchentlich tiefe Einblicke in einzelne Strategien. Dazu bauen wir unsere Best-of-Strecken aus, die Ihnen bei der Orientierung im breiten Fondsuniversum helfen sollen. Produzieren Videos mit dynamischen Charts. Und mit der Reifeprüfung zeigen wir monatlich jene Fonds, die Sie im Auge behalten sollten. Weitere spannende Formate sind bereits in Vorbereitung – lassen Sie sich überraschen.

Insgesamt zeigten sich die inhaltlichen Schwerpunkte unserer Leser wie folgt:

Branchenrelevante Unternehmensmeldungen Fonds und ETFs Fachspezifische Interviews Detaillierte Kapitalanlagestrategien Fundierte Markt- und Makroanalysen

Ein klarer Trend zeichnet sich beim Thema ETFs ab: 59 Prozent unserer Leser stufen diese als hoch oder mittel relevant ein – mit steigender Tendenz für die nächsten 12-24 Monate. Besonders ausgeprägt ist das Interesse im Private Banking/Wealth Management (71 Prozent) und bei institutionellen Investoren (65 Prozent). Die Kostenstruktur wird dabei als Hauptargument für ETF-Investments genannt.

Auch bei den Formaten entwickeln wir uns stetig weiter. Die Umfrage zeigt, dass Sie zunehmend multimediale Inhalte schätzen. Social Media, insbesondere Linkedin, nutzen viele von Ihnen sogar täglich – ein klarer Trend, den wir aktiv begleiten, um Sie dort zu erreichen, wo Sie sich informieren. Erlauben Sie uns an dieser Stelle einen freundlichen Hinweis, unserer Marke auf Linkedin zu folgen.

Webinare erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit – besonders wenn es um den direkten Austausch mit Kapitalmarktstrategen, Produktexperten und Volkswirten geht. 57 Prozent bevorzugen hier den Mix aus Online-Formaten und Live-Veranstaltungen. Ein klares Signal für uns, unser digitales Angebot weiter auszubauen, ohne dabei den persönlichen Kontakt aus den Augen zu verlieren.

Dass unsere Leser sich breit informieren, zeigt auch ihr Medienkonsum: Neben DAS INVESTMENT nutzen sie das Handelsblatt (49 Prozent), Fonds Professionell (20 Prozent), die Börsen-Zeitung (10 Prozent) und Citywire (3,5 Prozent) als ergänzende Informationsquellen. Diese Zahlen unterstreichen die Position von DAS INVESTMENT im Kontext der führenden Finanzpublikationen.

Mit einem Net Promoter Score (NPS) von 82,85 für DAS INVESTMENT zeigt sich eine außergewöhnlich hohe Leserzufriedenheit und -loyalität.

Was nehmen wir aus dieser Umfrage mit? Vor allem eines: Sie sind eine beeindruckend vielfältige, hochprofessionelle und treue Leserschaft. Von der Pensionskasse bis zum Berater, vom Family Office bis zum semi-professionellen Privatanleger. Ihr Feedback bestärkt uns darin, diesen Weg weiterzugehen und noch besser zu werden. Bleiben Sie uns gewogen – wir haben noch viel vor. Und wenn Sie Anregungen haben: Unsere (digitale) Tür steht Ihnen immer offen.