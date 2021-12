Leserumfrage zu Servicegebühren Was Makler über Honorare denken

Die Versicherungsmakler und -vertreter halten sich bei den Servicegebühren eher zurück, zeigen die ersten Ergebnisse der Umfrage zur Akzeptanz und zum Nutzen von Honoraren, die seit dem 12. Oktober 2015 auf dem Portal läuft. Bei denen, die für ihre Leistungen Honorar verlangen, fallen die Erfahrungen überwiegend positiv aus.

Dabei unterscheidet sich die Zahlungsbereitschaft je nach Zielgruppe. Leitende Angestellte und Selbstständige sind eher bereit, für Serviceleistungen eine Gebühr zu zahlen. „Gute Kunden haben dafür Verständnis“ – so manche Befragte. Andere zeigen sich skeptisch und finden, dass die Kunden selbst entscheiden sollen, ob sie ihre Makler per Honorar oder per Courtage entlohnen.

Die Umfrage soll noch konkreter zeigen, was in der Praxis tatsächlich funktioniert sowie welche Vergütungsformen Kunden verstehen und akzeptieren. Und das Mitmachen lohnt sich: Am 2. November 2015 wird unter allen Teilnehmern das Buch „Wettbewerbsrecht für Versicherungsvermittler“ als E-Book verlost.

An der Umfrage können Sie unter diesem Link teilnehmen.