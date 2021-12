„Letztlich ist es nur eine weitere Entschuldigung dafür, nichts zu tun“

14. Ihre liebste TV-Serie?

Als ich acht war, habe ich mit meiner Schwester und einem Freund jedes Wochenende Monopoly gespielt. Wenn ich mir die Immobilienpreise in London so anschaue, wäre es rückwirkend betrachtet schlauer gewesen, dort direkt ein paar Häuser zu kaufen statt nur auf dem SpielbrettIch habe glücklicherweise zu einer Zeit studiert, als dies vom Staat noch finanziell unterstützt wurde Sir John Harvey-Jones . In seiner in den 90er Jahren sehr populären Fernsehshow Troubleshooter hat der frühere Chef von ICI gezeigt, wie man als Unternehmer Probleme anpacken muss Never catch a falling knife . Letztlich ist dieses Sprichwort nur eine weitere Entschuldigung dafür, nichts zu tunIch prüfe, ob ich meine einmal getroffenen Investmententscheidungen aus fundamentaler Sicht heute genauso wieder treffen würde. Falls nicht, ändere ich sie schnellstensIch treffe auf glückliche KundenAuf meine beiden 15 und 13 Jahre alten Söhne. Abends und an den Wochenenden gibt es keine bessere Ablenkung von der Arbeit als KinderÜber eine Hoteldusche, deren Duschkopf für einen 1,98-Meter-Mann wie mich viel zu niedrig angebracht war und in der überdies der Abfluss nicht funktionierteDem Kerl, der den Flughafen Madrid geplant hat – ein Desaster!Mini-Shampoos und Duschgels aus Hotelzimmern – sehr nützlich, wenn man ins Fitnessstudio geht oder zu Hause Gäste bekommtDort habe ich noch nie etwas gekauft... überbewertetRockmusikVergangenen März ein Konzert von Geraint Watkins im Dingwalls in London mit Andy Fairweather-Low als Special Guest – fantastische Musiker vor einer großartigen KulisseRote Hosen (aber nur so gerade eben)Wein – am liebsten Weißwein aus Neuseeland oder einen Carménère aus ChileAuf meinen Kugelschreiber (ein Geschenk von meiner Frau)Den Uganda Charity Trust Fund – eine kleine Organisation, die unterprivilegierten Kindern Sport und schulische Angebote finanziertIn der Woche im zentrumsnahesten Apartment Londons, das ich mir leisten kann, und an den Wochenenden in einem walisischen Landhaus in Abergavenny Der 1967 in Tunbridge Wells geborene Brite studiert nach dem Schulabschluss Griechisch, Latein und Philosophie in Oxford und beginnt seine berufliche Karriere 1990 als Einkäufer bei British Steel. Drei Jahre später beginnt er ein ergänzendes Management-Studium an der Universität Warwick , dessen Abschluss ihn 1996 zum unabhängigen Londoner Rohstoff-Research-Anbieter CRU führt. Dort versorgt Cheveley Banken, Hedgefonds und Industrieunternehmen mit Prognosen zum globalen Metallmarkt.Acht Jahre später wechselt er zur Minengesellschaft BHP Billiton nach Singapur, wo er sich unter anderem auf Analysen zum chinesischen Kupfermarkt spezialisiert. Seit Januar 2007 arbeitet er für Investec in London und betreut dort zusammen mit Bradley George den Anfang 2008 neu aufgelegten Investec Global Natural Resources Fund.