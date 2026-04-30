Leverage Shares bringt 29 neue ETPs
Leverage Shares hat am 30. April 2026 insgesamt 29 neue börsengehandelte Produkte an der London Stock Exchange gelistet. Das Angebot teilt sich in drei Kategorien: 15 neue Incomeshares-ETPs, 13 Hebelprodukte sowie ein erstes Produkt der neuen Coreshares-Linie. Ein Großteil der Produkte soll in den kommenden Wochen auch auf Xetra in Deutschland verfügbar sein.
Oktay Kavrak, Leiter Kommunikation und Strategie bei Leverage Shares, begründet die Produktoffensive mit dem aktuellen Marktumfeld: „Mit dieser Produkterweiterung reagieren wir auf ein Marktumfeld, das von erhöhter Volatilität, geopolitischen Unsicherheiten und einem wachsenden Bedarf an alternativen Einkommensquellen geprägt ist. Unser Ziel ist es, Anlegern flexible Werkzeuge an die Hand zu geben – sowohl zur Ertragsgenerierung als auch zur aktiven Positionierung.“
Incomeshares: Monatliche Ausschüttungen per Optionsstrategie
Den Schwerpunkt des Listings bilden die 15 neuen Incomeshares-ETPs. Sie sollen Erträge durch den systematischen Verkauf von gedeckten Call- und besicherten Put-Optionen auf die jeweiligen Basiswerte generieren. Die vereinnahmten Optionsprämien werden monatlich an Anleger ausgeschüttet.
Das Produktspektrum reicht von Einzeltiteln wie Netflix, United Health, Oracle, Berkshire Hathaway und Micron über rohstoffbasierte Produkte auf Gold, Silber, Uran, Kupfer und Öl bis hin zu thematischen Ansätzen wie dem Incomeshares Blockchain Leaders ETP.
Ergänzt wird die Reihe durch den Incomeshares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP, der globale Aktienexposure – unter anderem auf den Nasdaq, den Euro Stoxx 50 sowie KI- und Halbleiterunternehmen – mit langlaufenden US-Staatsanleihen und rohstoffbasierten Ertragsstrategien kombiniert.
Kavrak hebt den Unterschied zu klassischen Dividendenstrategien hervor: „Die monatlichen Ausschüttungen sind nicht von Unternehmensentscheidungen abhängig und können insbesondere in volatilen Marktphasen attraktiv sein.“ Steigen die Märkte in Volatilität, steigen typischerweise auch die Optionsprämien – und damit das Ausschüttungspotenzial.
Hebelprodukte auf Quantencomputing, Raumfahrt und Rohstoffe
Die 13 neuen Hebelprodukte richten sich an taktisch orientierte Anleger. Das Angebot umfasst dreifach gehebelte Long-ETPs auf Unternehmen aus dem Bereich Zukunftstechnologien – darunter D-Wave Quantum, Rigetti Computing, Rocket Lab, Joby Aviation und Nuscale Power – sowie auf Oracle. Daneben gibt es Long- und Short-Produkte auf Silberminen, einen fünffach gehebelten Long- sowie einen dreifach inversen Short-ETP auf den Euro Stoxx 50 und ein 2,25-fach gehebeltes Engagement auf kurzfristige Vix-Futures.
Neu ist auch die Produktkategorie Coreshares: Mit dem Coreshares Short Contango Long Equity ETP bringt Leverage Shares ein modular einsetzbares Produkt auf den Markt, das sich laut Unternehmen insbesondere für Vermögensverwalter zur Portfoliokonstruktion eignen soll.
Neue Incomeshares ETPs an der London Stock Exchange
|Nr.
|Name
|ISIN
|1
|IncomeShares Robinhood (HOOD) Options ETP
|XS3337099884
|2
|IncomeShares Berkshire Hathaway (BRK-B) Options ETP
|XS3337164027
|3
|IncomeShares Netflix (NFLX) Options ETP
|XS3337171154
|4
|IncomeShares UnitedHealth (UNH) Options ETP
|XS3337173440
|5
|IncomeShares Oracle (ORCL) Options ETP
|XS3337192234
|6
|IncomeShares Blockchain Leaders ETP
|XS3337192408
|7
|IncomeShares Taiwan Semiconductors (TSM) Options ETP
|XS3337205077
|8
|IncomeShares Silver Miners+ Yield ETP
|XS3337307741
|9
|IncomeShares Gold Miners+ Yield ETP
|XS3337373370
|10
|IncomeShares Uranium+ Yield ETP
|XS3337373701
|11
|IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP
|XS3337373966
|12
|IncomeShares Copper Miners+ Yield ETP
|XS3337374261
|13
|IncomeShares Micron (MU) Options ETP
|XS3337374691
|14
|IncomeShares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP
|XS3337374774
|15
|IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP
|XS3343238971
Neue gehebelte ETPs an der London Stock Exchange
|Nr.
|Name
|ISIN
|1
|Leverage Shares 2.25x Long VIX Short-Term Futures ETC
|XS3299470099
|2
|Leverage Shares 3x Long Silver Miners ETP
|XS3299470172
|3
|Leverage Shares -3x Short Silver Miners ETP
|XS3299470339
|4
|Leverage Shares 3x Long Joby Aviation (JOBY) ETP
|XS3337011384
|5
|Leverage Shares 3x Long D-Wave Quantum (QBTS) ETP
|XS3337011541
|6
|Leverage Shares 3x Long Oklo ETP
|XS3299470503
|7
|Leverage Shares 3x Long Oracle (ORCL) ETP
|XS3299464365
|8
|Leverage Shares 3x Long Rocket Lab (RKLB) ETP
|XS3299470768
|9
|Leverage Shares 3x Long Rigetti Computing (RGTI) ETP
|XS3337012515
|10
|Leverage Shares 3x Long NuScale Power (SMR) ETP
|XS3337012861
|11
|Leverage Shares 3x Long Blockchain Leaders ETP
|XS3299470842
|12
|Leverage Shares 5x Long EURO STOXX 50® ETP
|XS3337013166
|13
|Leverage Shares -3x Short EURO STOXX 50® ETP
|XS3337051174
Neuer Coreshares-ETP an der London Stock Exchange
|Nr.
|Name
|ISIN
|1
|CoreShares Short Contango Long Equity ETP
|XS3337375078
Leverage Shares wurde 2017 gegründet und gilt als einer der größten Emittenten von Einzelaktien-ETPs in Europa. Das Unternehmen bietet nach eigenen Angaben mehr als 200 ETPs an.