Leverage Shares erweitert sein Angebot mit ertragsorientierten Incomeshares und gehebelten Produkten auf Zukunftstechnologien. Ein Großteil soll bald auch auf Xetra handelbar sein.

Leverage Shares hat am 30. April 2026 insgesamt 29 neue börsengehandelte Produkte an der London Stock Exchange gelistet. Das Angebot teilt sich in drei Kategorien: 15 neue Incomeshares-ETPs, 13 Hebelprodukte sowie ein erstes Produkt der neuen Coreshares-Linie. Ein Großteil der Produkte soll in den kommenden Wochen auch auf Xetra in Deutschland verfügbar sein.

Oktay Kavrak, Leiter Kommunikation und Strategie bei Leverage Shares, begründet die Produktoffensive mit dem aktuellen Marktumfeld: „Mit dieser Produkterweiterung reagieren wir auf ein Marktumfeld, das von erhöhter Volatilität, geopolitischen Unsicherheiten und einem wachsenden Bedarf an alternativen Einkommensquellen geprägt ist. Unser Ziel ist es, Anlegern flexible Werkzeuge an die Hand zu geben – sowohl zur Ertragsgenerierung als auch zur aktiven Positionierung.“

Incomeshares: Monatliche Ausschüttungen per Optionsstrategie

Den Schwerpunkt des Listings bilden die 15 neuen Incomeshares-ETPs. Sie sollen Erträge durch den systematischen Verkauf von gedeckten Call- und besicherten Put-Optionen auf die jeweiligen Basiswerte generieren. Die vereinnahmten Optionsprämien werden monatlich an Anleger ausgeschüttet.

Das Produktspektrum reicht von Einzeltiteln wie Netflix, United Health, Oracle, Berkshire Hathaway und Micron über rohstoffbasierte Produkte auf Gold, Silber, Uran, Kupfer und Öl bis hin zu thematischen Ansätzen wie dem Incomeshares Blockchain Leaders ETP.

Ergänzt wird die Reihe durch den Incomeshares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP, der globale Aktienexposure – unter anderem auf den Nasdaq, den Euro Stoxx 50 sowie KI- und Halbleiterunternehmen – mit langlaufenden US-Staatsanleihen und rohstoffbasierten Ertragsstrategien kombiniert.

Kavrak hebt den Unterschied zu klassischen Dividendenstrategien hervor: „Die monatlichen Ausschüttungen sind nicht von Unternehmensentscheidungen abhängig und können insbesondere in volatilen Marktphasen attraktiv sein.“ Steigen die Märkte in Volatilität, steigen typischerweise auch die Optionsprämien – und damit das Ausschüttungspotenzial.

Hebelprodukte auf Quantencomputing, Raumfahrt und Rohstoffe

Die 13 neuen Hebelprodukte richten sich an taktisch orientierte Anleger. Das Angebot umfasst dreifach gehebelte Long-ETPs auf Unternehmen aus dem Bereich Zukunftstechnologien – darunter D-Wave Quantum, Rigetti Computing, Rocket Lab, Joby Aviation und Nuscale Power – sowie auf Oracle. Daneben gibt es Long- und Short-Produkte auf Silberminen, einen fünffach gehebelten Long- sowie einen dreifach inversen Short-ETP auf den Euro Stoxx 50 und ein 2,25-fach gehebeltes Engagement auf kurzfristige Vix-Futures.

Neu ist auch die Produktkategorie Coreshares: Mit dem Coreshares Short Contango Long Equity ETP bringt Leverage Shares ein modular einsetzbares Produkt auf den Markt, das sich laut Unternehmen insbesondere für Vermögensverwalter zur Portfoliokonstruktion eignen soll.

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Neue Incomeshares ETPs an der London Stock Exchange

Nr. Name ISIN 1 IncomeShares Robinhood (HOOD) Options ETP XS3337099884 2 IncomeShares Berkshire Hathaway (BRK-B) Options ETP XS3337164027 3 IncomeShares Netflix (NFLX) Options ETP XS3337171154 4 IncomeShares UnitedHealth (UNH) Options ETP XS3337173440 5 IncomeShares Oracle (ORCL) Options ETP XS3337192234 6 IncomeShares Blockchain Leaders ETP XS3337192408 7 IncomeShares Taiwan Semiconductors (TSM) Options ETP XS3337205077 8 IncomeShares Silver Miners+ Yield ETP XS3337307741 9 IncomeShares Gold Miners+ Yield ETP XS3337373370 10 IncomeShares Uranium+ Yield ETP XS3337373701 11 IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP XS3337373966 12 IncomeShares Copper Miners+ Yield ETP XS3337374261 13 IncomeShares Micron (MU) Options ETP XS3337374691 14 IncomeShares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP XS3337374774 15 IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP XS3343238971

Neue gehebelte ETPs an der London Stock Exchange

Nr. Name ISIN 1 Leverage Shares 2.25x Long VIX Short-Term Futures ETC XS3299470099 2 Leverage Shares 3x Long Silver Miners ETP XS3299470172 3 Leverage Shares -3x Short Silver Miners ETP XS3299470339 4 Leverage Shares 3x Long Joby Aviation (JOBY) ETP XS3337011384 5 Leverage Shares 3x Long D-Wave Quantum (QBTS) ETP XS3337011541 6 Leverage Shares 3x Long Oklo ETP XS3299470503 7 Leverage Shares 3x Long Oracle (ORCL) ETP XS3299464365 8 Leverage Shares 3x Long Rocket Lab (RKLB) ETP XS3299470768 9 Leverage Shares 3x Long Rigetti Computing (RGTI) ETP XS3337012515 10 Leverage Shares 3x Long NuScale Power (SMR) ETP XS3337012861 11 Leverage Shares 3x Long Blockchain Leaders ETP XS3299470842 12 Leverage Shares 5x Long EURO STOXX 50® ETP XS3337013166 13 Leverage Shares -3x Short EURO STOXX 50® ETP XS3337051174

Neuer Coreshares-ETP an der London Stock Exchange

Nr. Name ISIN 1 CoreShares Short Contango Long Equity ETP XS3337375078

Leverage Shares wurde 2017 gegründet und gilt als einer der größten Emittenten von Einzelaktien-ETPs in Europa. Das Unternehmen bietet nach eigenen Angaben mehr als 200 ETPs an.