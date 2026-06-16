Der ETP-Anbieter Leverage Shares baut seinen Vertrieb für den deutschen Markt um. Einer der Neuzugänge bringt einen eigenen Investment-Podcast mit.

Beim ETP-Anbieter Leverage Shares sind in Deutschland künftig weitere Personen für den Vertrieb zuständig. Aiman Hammer wechselt von Solit zum Unternehmen. Anton Gneupel arbeitete dort bereits im Marketing und übernimmt nun zusätzlich Vertriebsaufgaben. Beide tragen den Titel Sales & Business Development Manager.

Gneupel betreut die ertragsorientierte Produktreihe Incomeshares und soll die Marke bei privaten wie professionellen Anlegern bekannter machen. Er kommt aus dem digitalen Vertrieb und betreibt einen Podcast sowie einen Youtube-Kanal zu Investmentthemen.

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Hammer pflegt die Kontakte zu Brokern und institutionellen Investoren und entwickelt Content- und Influencer-Strategien für neue Zielgruppen. Zuvor arbeitete er unter anderem an datengetriebenen Vertriebsansätzen und passte CRM-Strukturen an.

Über Leverage Shares



Leverage Shares wurde 2017 gegründet und verwaltet nach eigenen Angaben rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist der größte Emittent von Einzelaktien-ETPs in Europa.