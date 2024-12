Investmentchef von LFDE sieht gute Anlagechancen in Europa

Nach dem jüngsten Zinsentscheid der Federal Reserve gab es zwar einen Mini-Crash, trotzdem dominieren die USA weiter das Geschehen an den globalen Aktienmärkten – und das aus gutem Grund, wie Michel Saugné, Investmentchef der französischen Fondsgesellschaft LFDE, findet.

„Die politische Situation scheint in den USA klarer zu sein als in Europa oder China. Das wirkt wie ein Katalysator." Hinzu kämen deutlich bessere Gewinnaussichten: „2025 wird in den USA ein Gewinnwachstum pro Aktie von etwa 15 Prozent erwartet - verglichen mit 8 Prozent in Europa.“

Allesamt Faktoren, die laut Saugné auf eine anhaltende Outperformance der US-Märkte in den kommenden Monaten hindeuten. „Die Märkte haben bei europäischen Aktien einen 50-prozentigen Abschlag gegenüber den US-Aktien eingepreist", beobachtet der LFDE-Investmentchef. Ob dieser Discount jedoch gerechtfertigt ist, daran hat der LFDE-Experte seine Zweifel.

Anleger zu optimistisch für USA, zu pessimistisch für Europa

Sicherlich: Die politische Unsicherheit in Deutschland und Frankreich belaste die europäischen Märkte stark. „Die einzige schnelle und einfache Lösung dafür kann nur die EZB sein - wenn sie die Zinssätze schneller und stärker senkt, um die europäische Ökonomie zu retten“, meint Saugné. Die verbreitete Sicht einer sehr dominanten US-Wirtschaft auf der einen Seite und eines wirtschaftlich darniederliegenden Europas auf der anderen Seite möchte er jedoch nicht kritiklos gelten lassen.

„Die Menschen sind unseres Erachtens zu optimistisch mit Blick auf die USA und zu pessimistisch gegenüber Europa eingestellt“, findet Saugné. Als Grund für übertriebenen USA-Optimismus sieht er: „Viele Menschen erwarten vom zukünftigen Präsidenten Donald Trump, dass er die Unternehmenssteuern senkt.“ Allerdings zahlten die US-Unternehmen ohnehin schon vergleichsweise geringe Steuern. „Deswegen sind die Erwartungen an die Wirkung der Steuersenkungen einfach zu hoch.“

„In vielen Segmenten der Ökonomie und auch in der Gesellschaft dürfte Trump Europa dazu bringen, sich einige Fragen zu stellen“, prophezeit Saugné. Angesichts des andauernden Ukrainekriegs müsse Europa etwa mehr in seine Verteidigung investieren. Saugné gibt zu bedenken: „Das Paradox in Europa heute ist: Wir müssten uns eigentlich mehr denn je zusammentun und zusammenarbeiten. Gleichzeitig sind die Gesellschaften in den wichtigsten EU-Ländern stark gespalten, die extreme Rechte und Linke gewinnen an Boden. Das schreckt globale Investoren ab.“

Woran Europa arbeiten sollte

Insgesamt sieht Saugné für Europa jedoch durchaus Lichtblicke: „Es gibt so viele Möglichkeiten, an die man anknüpfen kann, um die Produktivität und die Erträge in Europa zu steigern.“ Er verweist auf das Projekt eines gemeinsamen europäischen Kapitalmarkts und auf mögliche Konsolidierungen, zum Beispiel bei Banken und Telekomfirmen. „Die einzelnen europäischen Staaten sind zu klein, um mit den USA oder China mithalten zu können“, gibt Saugné zu bedenken.

Ob Europa auch mehr Deregulierung benötigt, wie es Donald Trump aktuell für die USA anstrebt? Saugné ist überzeugt: „Wir brauchen keine Deregulierung, sondern mehr Konsolidierung, also Zusammenarbeit.“

Herausforderer China

Mit Blick auf den Wettbewerber China erinnert der LFDE-Investmentchef daran, dass sich die wirtschaftlichen Vorzeichen in Europa geändert haben. Beispiel Deutschland: „Was war in Deutschland in den letzten 30 Jahren für den Erfolg verantwortlich? Die Öffnung nach Osten. Es gab billige Arbeitskräfte aus dem Osten und billige Energie aus Russland. Heute gibt es weder die günstige Energie noch die billigen Arbeitskräfte“, analysiert er.

Noch problematischer: „Aus den ehemaligen Kunden sind Wettbewerber geworden. Chinesische Unternehmen, die früher Güter aus dem Ausland gekauft haben, verkaufen sie jetzt selbst weltweit – zu einem niedrigeren Preis.“

Besonders betroffen ist die Automobilindustrie: „Man hat früher viele Autos nach China verkauft. Aber mit der E-Mobilität wird China zum Konkurrenten“, so Saugné. Er erinnert: „Xiaomi hat früher Haushaltswaren hergestellt. Jetzt stellen sie auch E-Autos her, weil die Technologie so simpel ist, im Vergleich zu ICE-Zügen zum Beispiel.“

Die Folge: Chinesische Konsumenten kauften E-Autos von heimischen Herstellern, oft mit 25 bis 30 Prozent Abschlag gegenüber vergleichbaren Modellen aus Europa.

Europa bietet Anlageperlen – trotz schwierigen Umfelds

Trotz aller Herausforderungen sieht der LFDE-Investmentchef auch in Europa viele interessante Investmentgelegenheiten. „Der europäische Markt ist tief genug, so dass wir in der Tat Aktien finden, die unserer Ansicht nach zu niedrig bewertet sind.“ Als konkretes Beispiel nennt er Ferrari – „nicht einfach ein Automobilhersteller, sondern eine Luxusmarke“.

Außerdem verweist Saugné auf Renault: Der Autobauer habe sich schon seit 1999, im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit Nissan, neu erfinden müssen. „Sie mussten sich flexibel anpassen. Das war anfangs für sie schwierig, entpuppt sich jetzt aber als ein Vorteil: keine Abhängigkeit von China, keine Abhängigkeit vom US-Markt, neue Ausrichtung und Flexibilität.“ Mittlerweile müssten sich auch alle anderen europäischen Autobauer umstellen, wenn sie nicht verschwinden wollten: Advantage Renault.

Saugné erinnert: Während andere Autohersteller ihre Margen deutlich nach unten korrigierten, konnte Renault sie von 5 auf 7 Prozent steigern. „Das sind Investment-Stories, die uns gefallen. Stories, die die Märkte übersehen haben.“

Marktumfeld für aktive Manager schwieriger geworden

Neben Europa findet das 60-köpfige Analysten- und Portfoliomanagement-Team von LFDE auch in Asien interessante Chancen. „Das Asienteam hat zum Beispiel das chinesische Pendant zum hiesigen Kosmetikkonzern L'Oréal entdeckt“, lobt Saugné. „Proya Cosmetics, ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 5 Milliarden Euro, das Hautpflegeprodukte, Make-up und andere Schönheitsprodukte erforscht und vertreibt.“ Eine Partnerschaft mit einem in China ansässigen Asset Manager stoße LFDE auch auf verstecktere Ideen.

Insgesamt sei das Geschäft für einen aktiven Asset Manager, wie es sein Haus ist, schwieriger geworden, räumt der LFDE-Investmentchef ein: „Das Umfeld ist härter als früher, die Art des Geschäfts hat sich geändert, seit sich ETFs immer mehr durchsetzen.“

Allerdings habe LFDE seinen Weg gefunden, mit der Situation umzugehen: „Wir müssen kein neues Blackrock sein“, findet Saugné. „Wir fokussieren uns auf Stockpicking und schnelles Handeln. Und auf spezifische Stories.“ Der Investmentchef von LFDE, das 27 Milliarden Euro managt ist überzeugt, „ dass man damit auf lange Sicht sehr gut fährt“.