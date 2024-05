Der französische Vermögensverwalter La Financière de l'Echiquier (LFDE) hat einen Co-CIO ernannt. Die neu geschaffene Aufgabe an der Seite von Investmentchef (CIO) Olivier de Berranger übernimmt Michel Saugné. Saugné wird gleichzeitig Mitglied des Exekutivkomitees bei LFDE.

De Berranger hat bei LFDE aktuell mehrere Funktionen inne. So steht der langjährige Investmentchef der Gesellschaft seit Ende vergangenen Jahres gleichzeitig auch als CEO an deren operativer Spitze – gemeinsam mit dem ehemaligen Tocqueville-Chef Vincent Cornet. Mit Saugné erhält de Berranger nun auch in seiner ursprünglichen Position Verstärkung.

Der neue Co-Investmentchef Saugné war zuvor stellvertretender Generaldirektor und Investmentchef von Tocqueville Finance, das wie LFDE vom Asset Manager LBP AM übernommen wurde. Beide Häuser sollen zukünftig unter der Marke LFDE firmieren. Die Ernennung von Saugner als Co-CIO von LFDE geschieht – wie bereits die paritätische Besetzung der CEO-Position – im Rahmen des Umbaus.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

„Meine neue Funktion bietet eine ideale Grundlage, um die Synergien zwischen den beiden Unternehmen zu heben, unsere Marktpräsenz weiter auszubauen und neue Marktanteile zu gewinnen““, lässt sich der frisch gebackene LFDE-Co-CIO Saugné zitieren.

Über die vergrößerte LFDE

Im neuen Verbund verfügt LFDE über 55 Fondsmanager und Analysten und verwaltet rund 27 Milliarden Euro. Seine Kernkompetenz sieht das Haus, das sich dem aktiven Fondsmanagement verschrieben hat, bei Investments in europäische Aktien. Den europäischen Vertrieb verantwortet John Korter. Als Leiter der Geschäftsentwicklung speziell für Deutschland und Österreich ist Michael Ruppenthal zuständig.