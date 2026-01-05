Der Vertriebsprofi John Korter ist nicht mehr für LFDE tätig, wie er in einem Post auf dem Netzwerk Linkedin mitteilt.

Der langjährige Fonds-Vertriebsspezialist John Korter verlässt seinen Arbeitgeber LFDE (la Financière de l' Echiquier). Das kündigt Korter in einem Post auf dem Berufsnetzwerk Linkedin an. „Nach mehr als 7 Jahren bei LFDE - La Financière de l'Echiquier ist die Zeit gekommen weiterzuziehen“, teilt Korter dort mit. Er schreibt von einer „erfüllenden Zeit“ und „einigen Erfolgen“, aber auch von „härteren Zeiten wie in den letzten paar Jahren in einem sich schnell verändernden Markt“.

Ebenso erinnert Korter in dem Post an die zwei zurückliegenden Eigentümerwechsel bei LFDE. Die Pariser Fondsgesellschaft war 2019 zunächst unter das Dach des vor allem auf Immobilien spezialisierten Asset Managers Primonial gekommen - bevor 2023 die französische La Banque Postale ihn kaufte. Dort wurde LFDE mit dem ebenfalls übernommenen Investmenthaus Tocqueville verschmolzen und lief fortan als Marke LFDE unter der Banque Postale weiter.

Stationen bei Carmignac und Ethenea

Korter, der sowohl fließend Deutsch als auch Französisch spricht, hat eine lange Karriere im Fondsvertrieb hinter sich. Er war in der Vergangenheit unter anderem Vertriebschef für Deutschland und Österreich beim französischen Asset Manager Carmignac. Für Carmignac war Korter knapp sieben Jahre lang tätig, darunter auch zu Zeiten der internationalen Finanzkrise, die Carmignac mit seinem Carmignac Patrimoine mit Bravour bewältigte.

Im Anschluss war Korter dann mehr als sechs Jahre für Ethenea tätig, zuletzt als Leiter der Geschäftsentwicklung - Vertrieb an externe Partner (Head Of Business Development - External Distribution Partners ). Zu LFDE kam Korter im September 2018 - und stieg dort vom Länderchef Deutschland und Österreich zum Vertriebschef für den gesamten europäischen Raum auf.

In seiner Mitteilung in eigener Sache dankt Korter seinen Weggefährten und lässt ein interessantes Detail durchblicken: Eine Anschlussbeschäftigung hat er bisher nicht. Vielmehr sei er offen für neue Projekte.

Eine offizielle Stellungnahme zur Trennung von John Korter gibt es von LFDE bisher nicht.