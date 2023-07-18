6 Milliarden Euro verwaltetes Vermögen LFPI-Gruppe übernimmt Mandarine Gestion

Die LFPI-Gruppe gibt die Akquisition von Mandarine Gestion bekannt. Alle notwendigen Genehmigungen sowie aufschiebenden Bedingungen wurden erfüllt. Ziel sei es, eine Verwaltungsgesellschaft mit fast 100 Mitarbeitern aufzubauen, die ein Vermögen von über 6 Milliarden Euro verwaltet.

Marc Renaud, Präsident und Gründer von Mandarine Gestion: Die Fondsgesellschaft wird Teil der LFPI-Gruppe.

Die Asset-Management-Gruppe LFPI hat Mandarine Gestion übernommen, wie beide Seiten in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären. Meeschaert Asset Management, die Vermögensverwaltungstochter der LFPI-Gruppe, soll künftig unter einem Dach mit Mandarine Gestion vereint werden.

So soll eine Verwaltungsgesellschaft mit fast 100 Mitarbeitern entstehen, die ein Vermögen von über 6 Milliarden Euro in Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und diversifizierte Anlagen verwaltet. Für einen erfolgreichen Zusammenschluss müssen noch die entsprechenden behördlichen Genehmigungen erteilt und die Personalvertretungen konsultiert werden.

Weitere Übernahme von LFPI

Diese weitere Akquisition sei ein wichtiger Schritt in der strategischen Entwicklung der LFPI-Gruppe. Anfang dieses Jahr übernahm LFPI bereits die Mehrheit an dem globalen Private-Equity-Spezialist HQ Capital.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Marc Renaud, Präsident und Gründer von Mandarine Gestion, sagt: „Unsere Präsenz in Europa wird der neuen Gruppe helfen, ihre internationale Entwicklung voranzutreiben.“

Die französische Meeschaert Asset Management verwaltet bisher ein Vermögen von fast 4 Milliarden Euro mit etwa 50 Mitarbeitern. Mandarine Gestion hat mit 40 Mitarbeitern bisher rund 3 Milliarden Euro an Vermögen verwaltet und wurde 2008 gegründet.