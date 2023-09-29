ETFs
LGIM-ETFs: „Uns ist egal, was die Konkurrenz macht“
Tobias Merfeld und Philipp Graf von Königsmarck „Uns ist egal, was die Konkurrenz macht“
Thematisches Investieren war ein großer Hype, zuletzt wurde es jedoch ruhiger. Im Interview verraten Tobias Merfeld und Philipp Graf von Königsmarck von LGIM, wann ein Thema zum ETF taugt, wie wichtig der First-Mover-Effekt ist und warum manche Themen-ETFs dahindümpeln, während andere durchstarten.
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