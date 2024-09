Eric Adler ist ab Dezember Vorstandsvorsitzender (Chief Executive Officer) von L&G Investment Management (LGIM), dem Asset Manager der Legal & General Gruppe (L&G). Die Ernennung folgt auf die Ankündigung des britischen Versicherers, dass das öffentliche und private Marktgeschäft zu einem einheitlichen globalen Vermögensverwalter zusammengeführt werden soll. Michelle Scrimgeour, seit 2019 Geschäftsführerin von LGIM, verlässt nach einer Übergabephase das Unternehmen.

L&G will Gewinn und Privatmarktplattform massiv ausbauen

Die Gruppe mit einem verwalteten Vermögen von gut 1,1 Billionen britischen Pfund, umgerechnet 1,32 Billionen Euro, strebt bis 2028 einen operativen Gewinn in der Vermögensverwaltung in Höhe von 500 bis 600 Millionen Pfund an und will gleichzeitig ihre Privatmarktplattform von 52 auf 85 Milliarden Pfund ausbauen.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

„Das Asset Management ist der Eckpfeiler unserer Wachstumsstrategie und weist hohe Synergien mit unseren Geschäftsbereichen Institutional Retirement und Retail auf“, erklärt António Simões, Gruppen-Geschäftsführer von L&G und ergänzt: „In einem weltweiten Auswahlverfahren hat sich Eric durch seine Wachstumsorientierung hervorgetan.“ Adler ergänzt: „Ich freue mich darauf, die Rolle des Asset Managements zu maximieren, um die Ambitionen der Gruppe voranzutreiben.“

Adler kommt von PGIM, dem globalen Vermögensverwalter von Prudential Financial. Bei dem US-Versicherungs- und Finanzunternehmen ist er bislang Präsident und Hauptgeschäftsführer (President und Chief Executive) des 320 Milliarden Dollar schweren Geschäftsbereichs Private Alternatives und leitet Investitionen und Kundenfinanzierungslösungen in den Bereichen private Kredite, Immobilien, Infrastruktur und Private Equity.

Er ist Mitglied sowohl des PGIM- als auch des Prudential Financial Operating Committees. Zuvor war Geschäftsführer und globaler Investmentchef (CEO und Global Chief Investment Officer) des Immobilienbereichs von PGIM, sowie Vorsitzender des Private-Equity- und Leiter des Europageschäfts. Bevor er im Jahr 2010 zu PGIM kam, war er Co-Leiter von Tishman Speyer Europa.