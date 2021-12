LGT Capital Management geht nach Deutschland

Zum Unternehmen: LGT Capital Management mit Sitz in Pfäffikon, Schweiz, ist eine Tochter der Liechtensteiner LGT Group. Das Investmenthaus hat sich auf spezielle Strategien und traditionelle Anlagen wie Aktien und Anleihen spezialisiert. Zudem bindet sie die Behavioural-Finance-Forschung in den Investmentprozess ein – also einen Ansatz, nach dem die Psyche der Anleger mit berücksichtigt wird. LGT Capital Management verwaltet ein Vermögen von umgerechnet etwa 12,8 Milliarden Euro.