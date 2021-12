Umfrage unter Millennials Lieber auswandern als im Alter arm sein

Knapp zwei Drittel der jungen Menschen in Deutschland machen sich Sorgen, dass sie als Rentner später in Armut leben müssen. Doch lediglich die Hälfte der 18- bis 32-Jährigen sorgt fürs Alter vor. 27,4 Prozent von ihnen sehen es als eine Alternative an, Deutschland den Rücken zu kehren.