Malte Dreher 27.10.2009 Aktualisiert am 28.01.2020 - 12:54 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Lilian Co: „China rettet die Weltwirtschaft“

China und die Welt: Ex-Baring-Star Lilian Co über die Rally in Fernost, den Mythos der Abkopplung und die Freude an der Selbstständigkeit