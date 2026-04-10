Nachhaltige Geldanlage
Lilian Haag übernimmt neue Führungsrolle in der DWS
Lilian Haag DWS-Fondsmanagerin übernimmt neue Führungsrolle
Lilian Haag übernimmt bei der DWS die Leitung des Equity-Emerging-Markets-Teams. Die Senior-Portfoliomanagerin verantwortet seit rund drei Jahrzehnten asiatische Aktienmärkte, zuletzt als Fondsmanagerin des DWS ESG Top Asien Fonds (ISIN: DE0009769760) mit Schwerpunkt Japan.
In ihrer neuen Funktion als Team Lead Equity Emerging Markets weitet sie ihren Verantwortungsbereich auf die gesamten Schwellenländer-Aktienmärkte aus.
Über Lilian Haags Werdegang und ihre Japan-Expertise sprachen wir vor einigen Monaten im Podcast. Diesen können Sie hier nachhören.
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