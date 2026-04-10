Lilian Haag übernimmt mehr Verantwortung: Die Managerin des DWS ESG Top Asien Fonds leitet künftig das gesamte Emerging-Markets-Equity-Team.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Lilian Haag übernimmt bei der DWS die Leitung des Equity-Emerging-Markets-Teams. Die Senior-Portfoliomanagerin verantwortet seit rund drei Jahrzehnten asiatische Aktienmärkte, zuletzt als Fondsmanagerin des DWS ESG Top Asien Fonds (ISIN: DE0009769760) mit Schwerpunkt Japan.

In ihrer neuen Funktion als Team Lead Equity Emerging Markets weitet sie ihren Verantwortungsbereich auf die gesamten Schwellenländer-Aktienmärkte aus.

Über Lilian Haags Werdegang und ihre Japan-Expertise sprachen wir vor einigen Monaten im Podcast. Diesen können Sie hier nachhören.