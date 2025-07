Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Es gibt Momente im Leben eines Investors, in denen sich alles fügt. Für Lilian Haag von der DWS ist dieser Moment jetzt gekommen. „Es gibt nun strukturelle Faktoren, auf die ich im Prinzip 30 Jahre gewartet habe", sagt die Senior-Portfoliomanagerin, die den DWS ESG Top Asien Fonds verantwortet.

Nach über zwei Jahrzehnten Deflation erlebt Japan etwas, was Generationen von Anlegern für unmöglich hielten: steigende Preise. „Das nominelle Wirtschaftswachstum in Japan war die letzten zwei Jahrzehnte flat. Da ist im Prinzip nichts passiert. Und jetzt sieht man, dass sich das wieder nach oben bewegt."

Aber das ist nur der Anfang. Japanische Unternehmen stehen unter massivem Druck, endlich Shareholder Value zu schaffen. „Man zwingt die Unternehmen dazu, Überkreuzbeteiligungen aufzulösen. Mit dem frei gewordenen Kapital vielleicht eigene Aktien zurückzukaufen oder höhere Dividenden auszuschütten."

Von Manga-Millionen bis Auto-Sorgen

Haags Anlagestrategie spiegelt den Wandel wider: Weg von den traditionellen Exporteuren, hin zu Binnenmarkt-Champions und – überraschend – zur japanischen Populärkultur. „Japanische Mangas, Anime – das hat sich mittlerweile wirklich in Europa und den USA fest etabliert. Wenn irgendwo eine Dragon-Ball-Plastikfigur gegossen wird, dann verdienen die da dran."

Gleichzeitig bereiten Trump-Zölle der Automobilindustrie Kopfzerbrechen. Toyota rechnet bereits mit 20 Prozent weniger operativen Gewinnen. Doch Haag bleibt gelassen: „Beide brauchen einander. Japan ist für die USA geopolitisch ein wichtiger Stützpunkt im Pazifik."

Mythen und Wahrheiten über japanische Manager

Nach drei Jahrzehnten räumt die Expertin im Podcast-Gespräch mit hartnäckigen Vorurteilen auf: „Die großen japanischen Unternehmen haben eine wunderbare Informationspolitik mittlerweile. Man bekommt jede Information, die man haben möchte."

Ein kultureller Unterschied bleibe aber bestehen: „Wenn sie eine Aussage machen, dann muss das Hand und Fuß haben. Die erzählen nichts vom Pferd. Bei den Amerikanern ziehe ich manchmal 5 oder 10 Prozent ab – bei den Japanern muss man ihnen gute Nachrichten aus der Nase ziehen."

Hidden Champions à la Japan

Was Haag nach all den Jahren noch fasziniert? „Es gibt fast 3.000 notierte Unternehmen. Man findet oft familiengeführte Unternehmen, die richtige Champions sind. Ähnlich wie der deutsche Mittelstand."

Die Mischung macht's: Strukturelle Verbesserungen in Japan treffen auf zyklische Unsicherheiten durch Handelspolitik und globale Konjunktur. Bei 14-15fachem KGV sind japanische Aktien „nicht mehr mega günstig, aber noch okay", wie Haag einräumt.

Was treibt eine Frau an, die seit 30 Jahren auf Investorenkonferenzen oft die einzige Dame im Raum ist? Wie navigiert sie zwischen Yen-Aufwertung und Zollkrieg? Und warum investiert sie in Pokémon-Hersteller? Alle Antworten gibt's in der kompletten Podcast-Episode. Erfahren Sie mehr über Corporate Governance-Revolutionen, die Normalisierung der japanischen Geldpolitik und warum manchmal ein bisschen Heimweh der beste Investmentratgeber ist.

