Düsseldorfer Boutique Lingohr Asset Management übernimmt Value-Fonds

Die Düsseldorfer Investmentboutique Lingohr Asset Management hat zum 1. November 2023 das Management des Aktienfonds "Starcapital Equity Value plus" übernommen.

Der Fonds setzt seit seiner Auflage im Jahr 2000 auf eine antizyklische Investmentstrategie in unterbewertete Unternehmen. Im September hatte der Fonds ein Volumen von 28 Millionen Euro.

Lingohr Asset Management hat sich auf Value Investing spezialisiert und verfolgt nach eigenen Angaben eine langfristig ausgerichtete Kapitalanlagestrategie ohne trendgetriebene Veränderungen. Der Starcapital Equity Value plus Fonds soll die bestehende Produktpalette an Publikumsfonds und weltweiten Aktienstrategien ergänzen.

Lingohr Asset Management gehört zur Beteiligungsgesellschaft Amauris Invest. Neben Lingohr-Chef Dyrk Vieten leiten Harald Sporleder und Steffen Ulshöfer das 1993 gegründete Unternehmen.