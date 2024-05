Kritik ist die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) seit Jahrzehnten gewöhnt. An dem Allfinanz- Unternehmen scheiden sich die Geister. Viele haben sich schon an dem Frankfurter Konzern abgearbeitet. Bekannte Vorwürfe zielen auf den provisionsfixierten Vertrieb und zu teure Produkte, scharfe Kritiker benutzen Begriffe wie „Drückerkolonne“ oder „Pyramidensystem“. Ende 2023 schoss sich der Verbraucherverein „Bürgerbewegung Finanzwende“ auf 22 Seiten auf die DVAG ein.

Fonds-Finanz-Chef greift alten DVAG-Beitrag auf

Norbert Porazik, Chef des Maklerpools Fonds Finanz, lässt sich in diese Reihe von Kritikern sicherlich nicht einreihen. Dennoch hat er sich nun zur DVAG geäußert und allein das ist bemerkenswert, weil ein Sprechen übereinander in der Branche doch eher ungewöhnlich ist. Es geht um eine Aussage des DVAG-Vorstandsmitglieds Markus Knapp, die allerdings schon fast zwei Jahre alt und sehr allgemein gehalten ist. Veröffentlicht hat Porazik sein Statement auf seinem Linkedin-Kanal. Was ihn gerade jetzt dazu bewogen hat, teilt er nicht mit. Bekannt ist, dass viele junge Vermittler aus der Ausschließlichkeit und dem Strukturvertrieb zur Fonds Finanz wechseln und dass die forsche Vorgehensweise seines Unternehmens beim Abwerben von Fachkräften einigen in der Branche nicht gefällt.

Allgemeine Kundenempfehlungen, die bisher keinen störten

Thema des bis heute gerade 590-mal gelesenen Beitrags von Knapp auf der DVAG-Website ist die zum Veröffentlichungszeitpunkt im Juni 2022 gerade massiv steigende Inflation. Dort heißt es: „Es ist Fakt, dass sich über lange Jahre bewährte Garantieprodukte kaum mehr wirtschaftlich kalkulieren lassen. Wer als Verbraucher seinem mühsam Ersparten nicht beim Verfall zuschauen möchte, sucht nach alternativen Anlagemöglichkeiten und aufgrund der hohen Inflation oftmals auch nach Einsparmöglichkeiten.“ Die chancenorientierte Geldanlage, sei es in Investmentfonds oder als Bestandteil von Versicherungen, gewinne weiter an Bedeutung. Aber sie sei kein Allheilmittel für jeden.

Knapp weiter: „Es gibt keine Lösung, die für alle passt. Ob betriebliche Altersvorsorge, Fondssparen oder Basisrente: Die komplexe Ausgangslage erfordert einen kühlen Kopf und qualitative Beratung. Es ist eindeutig: Konzept schlägt Produkt. Sparer brauchen in diesem turbulenten Marktumfeld eine große Bandbreite an Optionen, um trotz Inflation und Niedrigzins vorzusorgen. Dazu ist ein umfassendes Beratungsportfolio nötig, das alle Kundenbedürfnisse abdeckt.“

Porazik: Konzept und Produkt müssen zusammenpassen

Porazik stört sich vor allem an der Aussage „Konzept schlägt Produkt“. Er halte das für nicht richtig. Beides müsse stimmen. Folgerichtig könne man ohne ein möglichst umfangreiches Produktangebot auch nicht das bestmögliche Konzept zusammenstellen. Insbesondere auch dann, wenn der Kunde nur begrenzte Mittel für seine Versicherungen und für seine Altersvorsorge hat.“ Weiter heißt es: „Wenn man als Vermögensberater den Betrag x Euro bei einem Kunden zur Verfügung hat, so kann man sicherlich eine gute BU abschließen, aber diese ist dann selten die beste in Leistung und/oder die beste von der BU-Rente und auch selten in Kombination. Und daher schlägt Konzept eben nicht das Produkt.“

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Linkedin-Kommentare vor allem contra DVAG

Richtig spannend wird es eigentlich erst unter dem Beitrag von Porazik, der seine über 10.000 Linkedin-Follower um ihre Einschätzungen bittet. Für viele scheinbar eine Steilvorlage, um gegen die DVAG auszuteilen. So schreibt ein User, der Porazik nach eigener Aussage zu 110 Prozent recht gibt: „Die Strukkis von der DVAG und den meisten anderen vergleichbaren Strukturfinanzvertrieben haben nur wenige Vertriebspartner, und deren Produkte müssen sie halt verkloppen. Wenn ein Produkt mit besseren Konditionen von einer KAG/Versicherung angeboten wird, das aber kein Kooperationspartner ist, muss halt mit dieser hanebüchenen Plattitüde geworben werden.“

Eine andere Antwort an den Fonds-Finanz-Geschäftsführer lautet: „Meine (nicht empirische) Erfahrung aus der Überprüfung einer dreistelligen Zahl von DVAG-vermittelten Finanzprodukten: Die Kunden fallen aus allen Wolken, wenn sie zum ersten Mal die wahren Kosten des Produkts sehen. Das einzige Konzept, das sie in der Regel erkennen können, ist eine möglicherweise systematische Schröpfung.“

Ein weiteres Beispiel aus der Reigen an Kommentaren: „Das Konzept kann so gut sein wie es will, wenn man schlechte Produkte hat, kann man nicht richtig beraten. Deswegen kann für mich nur ein Makler richtig beraten. Denn kein Kunde hat unbegrenzte Mittel für seine Versicherungen, Folge: schlechtere Leistungen.“

Vermittlung von Versicherungen für DVAG-Vertriebler notwendiges Übel

Sogar ein offenbar nebenberuflich für die DVAG tätiger IT-Berater schaltet sich ein. Bei der Baufinanzierung sei man unschlagbar, führt er aus. „

Sein Fazit: „Die Idee einer umfassenden Vermögensberatung finde ich gut, die eingeschränkte Produktpalette bremst mich aus. Daher stimme ich zu: Konzepte und Produkte sind wichtig.“