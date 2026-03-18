Auswertung für deutsche Banken Die erfolgreichsten Bank-Vorstände auf Linkedin - Platz 1 trat erst dieses Jahr bei

Banker kommunizierten lange nach einem ungeschriebenen Gesetz: wenig sagen, nichts preisgeben, Vertrauen durch Zurückhaltung signalisieren. Das galt für Jahrzehnte als Tugend — und Linkedin als Plattform für Karrieresuchende und selbstverliebte Unternehmensberater. Beides stimmt so nicht mehr.

Das Frankfurter Beratungsunternehmen Digital8.ai hat für seine Social-Media-Studie 2026 die Linkedin-Aktivitäten sämtlicher Vorstandsmitglieder der 25 größten deutschen Banken systematisch ausgewertet. Das Ergebnis ist eine Bestandsaufnahme, die mehr verrät als bloße Followerzahlen: Sie zeigt, wer die digitale Bühne als Führungsinstrument versteht und wer sie allenfalls toleriert.

Christian Sewing thront einsam an der Spitze

Von den 140 erfassten Vorstandsmitgliedern sind 127 auf Linkedin vertreten — eine Quote von 90,7 Prozent, gegenüber 87 Prozent im Vorjahr. Der durchschnittliche Followerbestand wuchs von 4.081 auf 5.207. Das klingt nach Aufbruchsstimmung. Doch die Verteilung ist alles andere als gleichmäßig.

Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, hält seine Spitzenposition mit 104.445 Followern — einem Wachstum von gut 37 Prozent gegenüber 2024. Dahinter klafft eine deutliche Lücke: Bettina Orlopp von der Commerzbank folgt mit 21.600 Followern, knapp vor den Deutsche-Bank-Kollegen Fabrizio Campelli (21.084) und Claudio de Sanctis (20.967). Gemessen am absoluten Wachstum sticht Melanie Kehr von der KfW heraus: Ihre Followerzahl stieg um 141 Prozent auf 16.834 — der stärkste Zuwachs in der Spitzengruppe.

Neu in den Top Ten ist Cornelius Riese von der DZ Bank, der sein Profil im Analysejahr erstmals öffnete und direkt auf 12.852 Follower kommt. Das illustriert, wie schnell sich Reichweite bei entsprechender inhaltlicher Qualität aufbauen lässt — sofern der Start gelingt.

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Wer postet, wer schweigt

Präsenz ist das eine, Aktivität das andere. 103 der 140 Vorstandsmitglieder haben im Jahr 2025 mindestens einmal gepostet. Doch der Durchschnitt liegt bei lediglich 12,5 Beiträgen pro Person und Jahr — das entspricht etwa einem Post pro Monat. Angesichts der Möglichkeiten der Plattform ein eher bescheidener Wert.

Wer aktiv ist, tut sich umso mehr hervor. Stefan Wintels von der KfW führt die Aktivitätsliste mit 75 Beiträgen an, gefolgt von Nikola Steinbock (Rentenbank, 74 Posts) und Nancy Plaßmann (Berliner Sparkasse, 63 Posts). Auffällig: Ein Drittel aller erfassten Vorstände veröffentlicht null bis einen Beitrag pro Jahr. Linkedin als Schaufenster — aber ohne Auslage.

Zum Vergleich: Ray Dalio von Bridgewater Associates veröffentlichte allein im vierten Quartal 2025 insgesamt 117 Beiträge. Jamie Dimon von J.P. Morgan kam im selben Zeitraum auf drei.

Engagement sinkt, während Reichweite steigt

Ein strukturelles Phänomen begleitet das Wachstum: Je größer die Followerbasis, desto schwieriger hält die Engagement-Rate mit. Die durchschnittliche Engagement-Rate der zehn reichweitenstärksten Accounts sank von 4,25 Prozent im Jahr 2024 auf 2,7 Prozent im Jahr 2025 — obwohl die Followerzahl dieser Gruppe um rund 22 Prozent zugelegt hat. Reichweite skaliert, echtes Interesse offensichtlich nicht automatisch.

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Der meistgeklickte Beitrag des Jahres stammt von Christian Sewing: Ein Post im Zusammenhang mit einem Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz in der Deutsche-Bank-Zentrale erzielte 2.965 Likes, 36 Kommentare und 29 Reposts. Kein einziger Bankvorstand weltweit erreichte 2025 laut Studie die Marke von 10.000 Likes auf einen einzelnen Beitrag.

Deutsche Bank dominiert, DZ Bank holt auf

Im Teamvergleich setzt die Deutsche Bank den Maßstab: Alle zehn Vorstandsmitglieder sind auf Linkedin vertreten, im Schnitt folgen jedem 18.817 Nutzer. KfW (Durchschnitt 7.837) und Commerzbank (Durchschnitt 7.728) folgen auf den Plätzen zwei und drei.

Den größten Sprung nach vorne vollzog die DZ Bank: von Rang 25 auf Rang 4, mit durchschnittlich 6.086 Followern pro Vorstandsmitglied bei einer Accountquote von 87,5 Prozent. Am stärksten aufzuholen hat die L-Bank mit durchschnittlich 592 Followern und einer Accountquote von 66,7 Prozent.

Relative Stärke: Die FER-Kennzahl

Absolutzahlen erzählen nur einen Teil der Geschichte. Digital8.ai hat deshalb die sogenannte Follower-Employee-Ratio (FER) errechnet: Sie setzt die Followerzahl eines Vorstandsmitglieds ins Verhältnis zur Zahl der Unternehmens-Mitarbeiter auf Linkedin — und misst damit, wie weit die persönliche Reichweite über das eigene Haus hinausreicht.

Spitzenreiter ist hier Nikola Steinbock von der Rentenbank: Mit 3.890 Followern bei lediglich 337 Mitarbeitenden auf Linkedin ergibt sich eine FER von 1.154 Prozent. Nancy Plaßmann (Berliner Sparkasse, 769 Prozent) und Matthias Schellenberg (Apobank, 573 Prozent) folgen.

Christian Sewing liegt bei der FER nur bei 129,5 Prozent — ein Hinweis darauf, dass bei großen Instituten das interne Mobilisierungspotenzial erheblich ist. Birgit Dietl-Benzin von der Deka kommt auf 53,8 Prozent, Johannes Evers von der Berliner Sparkasse auf 1,3 Prozent.

Frauen führen digitaler

Ein Befund der Studie verdient besondere Aufmerksamkeit: Weibliche Vorstandsmitglieder wachsen auf Linkedin schneller und sind aktiver als ihre männlichen Kollegen. Ihr Followerwachstum beträgt durchschnittlich 42,2 Prozent, bei Männern sind es 33,2 Prozent. Zudem veröffentlichen sie mehr: 15,2 Posts pro Jahr gegenüber 11,4 bei den männlichen Counterparts.

Führung im digitalen Raum

73 Prozent der B2B-Entscheider, so zitieren die Studienautoren, vertrauen Thought-Leadership-Inhalten mehr als klassischen Marketingmaterialien — ein Argument, das gerade für Banken, deren Produkte sich dem Laien kaum erschließen, erhebliches Gewicht haben sollte.

Hinzu kommt eine regulatorische Dimension: Ab August 2026 greifen in der EU Transparenzpflichten für KI-generierte Inhalte. Vorstände, die Social Media delegieren, ohne den Inhalt zu verstehen und zu verantworten, setzen sich damit nicht nur reputatorischen, sondern möglicherweise auch haftungsrechtlichen Risiken aus.

Die ehrlichste Schlussfolgerung der Studie lautet: Die meisten deutschen Bankvorstände haben das Netzwerk entdeckt. Was vielen noch fehlt, ist die Konsequenz — klare Themen, verlässliche Taktung, echte Haltung. Präsenz allein schafft kein Vertrauen. Substanz dagegen schon.