Auswertung für deutsche Banken Die erfolgreichsten Bank-Vorstände auf Linkedin - Platz 1 trat erst dieses Jahr bei

Karriere
Die erfolgreichsten Bank-Vorstände auf Linkedin (2026)
Social-Media-Auswertung Wer führt, wer schweigt: Die Linkedin-Rangliste der deutschen Bankvorstände
Banker kommunizierten lange nach einem ungeschriebenen Gesetz: wenig sagen, nichts preisgeben, Vertrauen durch Zurückhaltung signalisieren. Das galt für Jahrzehnte als Tugend — und Linkedin als Plattform für Karrieresuchende und selbstverliebte Unternehmensberater. Beides stimmt so nicht mehr.
Meistgelesen
Top-News
Anzeige
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?