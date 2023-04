Übernahme Liontrust will GAM kaufen

Die in London ansässige Investmentgesellschaft Liontrust Asset Management (Liontrust AM) will den Schweizer Vermögensverwalter GAM übernehmen. Das geht aus einer aktuellen Börsenmitteilung hervor. Dort heißt es, Liontrust AM führe Gespräche mit GAM. Zu welchem Ergebnis der Austausch führe, sei aktuell noch unklar. Es bestehe keine Gewissheit, ob die Gespräche zu einem formellen Angebot führen.

GAM bestätigt die Verhandlungen mit Liontrust AM. In einer Mitteilung der Anlagegesellschaft heißt es, der Verwaltungsrat prüfe Optionen. Man wolle sich „im besten Interesse aller Stakeholder positionieren.“

Liontrust AM hat seinen Hauptsitz in London und ist an der Londoner Börse notiert. Der Asset Manager hat Büros in Edinburgh und Luxemburg. Das Vermögen von Liontrust AM beläuft sich auf 33,8 Milliarden britische Pfund (Stand: 16. Januar 2023)

GAM sitzt in Zürich und ist an der Schweizer Börse notiert. Die Anlagegesellschaft unterhält Investment-Zentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York und Mailand. GAM verwaltet ein Vermögen in Höhe von 74,6 Milliarden Schweizer Franken (Stand: 30. September 2022)