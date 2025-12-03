Markt für aktive ETFs wächst viermal schneller als der Rest
Aktiv gemanagte ETFs haben in Europa Ende Oktober 2025 ein Vermögen von 100,7 Milliarden Euro erreicht. Das entspricht einem Anteil von 3,98 Prozent am Gesamtvermögen der europäischen ETF-Branche. Passive ETFs verwalteten zum gleichen Zeitpunkt 2.429,3 Milliarden Euro, was einem Marktanteil von 96,02 Prozent entspricht.
Die Zahlen stammen aus einer aktuellen Analyse von LSEG Lipper, einem Anbieter von Fondsdaten und -analysen.
Vermögenszuwachs von knapp 50 Prozent
In den ersten zehn Monaten des Jahres 2025 ist das verwaltete Vermögen in aktiven ETFs um nahezu 50 Prozent gestiegen. Dieser Zuwachs liegt deutlich über der Entwicklung des Gesamtmarktes.
Die monatlichen Nettozuflüsse in aktiv gemanagte ETFs beliefen sich im Durchschnitt auf 3,2 Milliarden Euro. Dies entspricht 11,91 Prozent der gesamten Mittelzuflüsse in die europäische ETF-Branche im betrachteten Zeitraum.
Höhere Wachstumsrate im Verhältnis zum Vermögen
Aussagekräftiger als die absoluten Zuflüsse ist das Verhältnis der Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen. Bei aktiven ETFs lag diese Quote im Durchschnitt bei 3,99 Prozent. Passive ETFs verzeichneten eine Quote von 1,15 Prozent.
Diese Kennzahl zeigt, dass aktive ETFs relativ zu ihrem Bestandsvermögen deutlich höhere Zuflüsse verzeichnen als passive Produkte.
Nach Einschätzung von Detlef Glow, Leiter der europäischen Forschung bei LSEG Lipper, steht die Entwicklung aktiver ETFs am Anfang. Anleger in Europa würden die Produktkategorie erst zunehmend wahrnehmen. Gleichzeitig erkennen Vermögensverwalter die Vorteile der ETF-Struktur für ihre Vertriebsstrategien.
ETFs bieten gegenüber traditionellen Investmentfonds Vorteile bei Handelbarkeit, Kostenstruktur und Transparenz. Diese Eigenschaften lassen sich nun auch für aktive Anlagestrategien nutzen.
Trotz des überdurchschnittlichen Wachstums bleiben aktive ETFs in Europa ein Nischenprodukt. Bis zu einem zweistelligen Marktanteil am Gesamtvermögen der ETF-Branche dürfte es nach derzeitigem Stand noch mehrere Jahre dauern.