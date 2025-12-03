Aktiv gemanagte ETFs haben in Europa Ende Oktober 2025 ein Vermögen von 100,7 Milliarden Euro erreicht. Das entspricht einem Anteil von 3,98 Prozent am Gesamtvermögen der europäischen ETF-Branche. Passive ETFs verwalteten zum gleichen Zeitpunkt 2.429,3 Milliarden Euro, was einem Marktanteil von 96,02 Prozent entspricht.

Die Zahlen stammen aus einer aktuellen Analyse von LSEG Lipper, einem Anbieter von Fondsdaten und -analysen.

Vermögenszuwachs von knapp 50 Prozent

In den ersten zehn Monaten des Jahres 2025 ist das verwaltete Vermögen in aktiven ETFs um nahezu 50 Prozent gestiegen. Dieser Zuwachs liegt deutlich über der Entwicklung des Gesamtmarktes.

Die monatlichen Nettozuflüsse in aktiv gemanagte ETFs beliefen sich im Durchschnitt auf 3,2 Milliarden Euro. Dies entspricht 11,91 Prozent der gesamten Mittelzuflüsse in die europäische ETF-Branche im betrachteten Zeitraum.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Höhere Wachstumsrate im Verhältnis zum Vermögen

Aussagekräftiger als die absoluten Zuflüsse ist das Verhältnis der Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen. Bei aktiven ETFs lag diese Quote im Durchschnitt bei 3,99 Prozent. Passive ETFs verzeichneten eine Quote von 1,15 Prozent.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Diese Kennzahl zeigt, dass aktive ETFs relativ zu ihrem Bestandsvermögen deutlich höhere Zuflüsse verzeichnen als passive Produkte.

Nach Einschätzung von Detlef Glow, Leiter der europäischen Forschung bei LSEG Lipper, steht die Entwicklung aktiver ETFs am Anfang. Anleger in Europa würden die Produktkategorie erst zunehmend wahrnehmen. Gleichzeitig erkennen Vermögensverwalter die Vorteile der ETF-Struktur für ihre Vertriebsstrategien.

Exklusiv-Report 2024 50 Milliarden in aktive ETFs: Warum professionelle Investoren jetzt handeln Der europäische Markt für aktive ETFs wächst rasant: Innerhalb eines Jahres hat sich das verwaltete Vermögen um 50 Prozent auf fast 50 Milliarden Euro erhöht. Deutschland nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein. In diesem exklusiven Report erfahren Sie, wie führende Asset Manager Research-Expertise und ETF-Effizienz verbinden – und warum 80 Prozent der befragten Investoren bereits in diese innovative Anlageklasse investieren oder dies planen. Jetzt lesen! Jetzt lesen!

ETFs bieten gegenüber traditionellen Investmentfonds Vorteile bei Handelbarkeit, Kostenstruktur und Transparenz. Diese Eigenschaften lassen sich nun auch für aktive Anlagestrategien nutzen.

Trotz des überdurchschnittlichen Wachstums bleiben aktive ETFs in Europa ein Nischenprodukt. Bis zu einem zweistelligen Marktanteil am Gesamtvermögen der ETF-Branche dürfte es nach derzeitigem Stand noch mehrere Jahre dauern.