Bilanz des ersten Halbjahres Das sind Europas absatzstärkste Asset Manager

Trotz der anhaltenden Marktunsicherheit und geopolitischen Spannungen konnte die europäische Fondsbranche im ersten Halbjahr 2023 Zuflüsse verzeichnen. Das zeigte die Untersuchung " European Fund Flow Report: H1 2023 " von LSEG Lipper, einer Tochtergesellschaft der Londoner Börse. Während einige Anlageklassen positiv abschnitten, litten andere unter negativen Entwicklungen. Vor allem Mischfonds kämpften mit Abflüssen.

Zentralbanken im Spannungsfeld

In einem Umfeld, in dem einige Anlageklassen positive Ergebnisse erzielten und andere unter negativen Entwicklungen litten, spielten die Zentralbanken eine entscheidende Rolle. Die Hoffnung auf eine Stabilisierung der Zinssätze, insbesondere durch die US-Notenbank, trug zur Marktstimmung bei.

Allerdings könnten die Erwartungen angesichts der Haltung der Federal Reserve zu optimistisch sein. Schließlich sind die Zentralbanken in einer schwierigen Position, da sie versuchen, die Inflation zu bekämpfen, ohne die wirtschaftliche Erholung zu gefährden.

ETFs setzen aktiven Fonds weiter zu

Trotz der Zuflüsse sahen sich aktiv verwaltete Fonds insgesamt mit Abflüssen konfrontiert, während ETFs erhebliche Zuflüsse verzeichneten. Investmentfonds mussten in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 Abflüsse von 28,6 Milliarden Euro hinnehmen. Die Abflüsse aus aktiv verwalteten Fonds wurden vor allem durch Abflüsse aus Mischfonds (minus 43,8 Milliarden Euro) und alternativen Fonds (minus 26,2 Milliarden Euro) verursacht.

Anbieter von ETFs verzeichneten dagegen Zuwächse von 70,2 Milliarden Euro. Diese Entwicklung unterstreicht den anhaltenden Trend hin zu passiven Anlagestrategien. ETFs bieten Anlegern eine kostengünstige und flexible Möglichkeit, in verschiedene Anlageklassen zu investieren. Sie sind besonders bei Anlegern beliebt, die eine breite Marktdiversifikation anstreben.

Die Verteilung der Assets under Management in der europäischen Fondsindustrie © LSEG Lipper

Trotz globaler Herausforderungen hat die Branche ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt und bleibt somit ein wichtiger Akteur auf dem globalen Finanzmarkt. Das verwaltete Gesamtvermögen der europäischen Fondsbranche (14.087,6 Milliarden Euro) lag dennoch unter dem Allzeithoch (15.266,2 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2021). Das verwaltete Vermögen der europäischen ETF-Branche erreichte Ende Juni 2023 jedoch ein neues Allzeithoch (1.407,7 Milliarden Euro).

Top 5 der absatzstärksten Vermögensverwalter in Europa

Blackrock: Blackrock, der weltweit größte Vermögensverwalter, hat seine Dominanz in Europa trotz der Marktunsicherheit weiter ausgebaut. Mit Zuflüssen von 44,0 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2023 hat Blackrock sowohl bei aktiv verwalteten Fonds als auch bei ETFs erhebliche Zuflüsse verzeichnet.

JP Morgan: JP Morgan hat sich der Untersuchung zufolge als stabiler Performer in einem volatilen Marktumfeld erwiesen. Mit Zuflüssen von 18,7 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2023 hat JP Morgan seine Position als einer der führenden Asset Manager in Europa gefestigt. Das Wachstum wurde dabei zum größtenteils durch den Vertrieb von aktiv gemanagten Fonds generiert.

Die Top 10 im ersten Halbjahr in Europa im Überblick © LSEG Lipper

Vanguard: Vanguard hat insbesondere von der starken Performance seiner ETFs profitiert. Mit Zuflüssen von 16,1 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2023 hat Vanguard seine Position als einer der führenden Anbieter von Indexfonds in Europa weiter ausgebaut. Dies unterstreicht den anhaltenden Trend hin zu passiven Anlagestrategien. Vanguard war ein Pionier im Bereich der passiven Anlagestrategien (mehr hier: John Bogle – der Mann, der den ETF populär machte) und hat diese Position erfolgreich genutzt, um sein Geschäft auszubauen.

BNP Paribas: Mit einem Nettozufluss von 15,0 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2023 hat BNP Paribas seine Position als einer der führenden europäischen Asset Manager unterstrichen. Das Unternehmen profitierte von seiner starken Präsenz in den Kernmärkten der Eurozone. Wie auch bei JP Morgan wurde der Großteil der Zuflüsse mit aktiv gemanagten Fonds erzielt.

Swisscanto: Mit Zuflüssen von 12,4 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2023 hat Swisscanto seine Position als einer der führenden Asset Manager weiter ausgebaut. Dies unterstreicht die Fähigkeit von Swisscanto, in diesem Markt attraktive Renditen zu erzielen. Swisscanto fokussiert sich unter anderem auf den Bereich der nachhaltigen Geldanlage.

Auf den Plätzen 6 bis 10 folgen M&G Investments, HSBC, Union Investment, State Street Global Advisors und die DWS Group.