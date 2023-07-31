Bilanz des ersten Halbjahres Das sind Europas absatzstärkste Asset Manager

Trotz der anhaltenden Marktunsicherheit und geopolitischen Spannungen konnte die europäische Fondsbranche im ersten Halbjahr 2023 Zuflüsse verzeichnen. Das zeigte die Untersuchung "European Fund Flow Report: H1 2023" von LSEG Lipper, einer Tochtergesellschaft der Londoner Börse. Während einige Anlageklassen positiv abschnitten, litten andere unter negativen Entwicklungen. Vor allem Mischfonds kämpften mit Abflüssen.