Bilanz des ersten Halbjahres Das sind Europas absatzstärkste Asset Manager

Trotz der anhaltenden Marktunsicherheit und geopolitischen Spannungen konnte die europäische Fondsbranche im ersten Halbjahr 2023 Zuflüsse verzeichnen. Das zeigte die Untersuchung "European Fund Flow Report: H1 2023" von LSEG Lipper, einer Tochtergesellschaft der Londoner Börse. Während einige Anlageklassen positiv abschnitten, litten andere unter negativen Entwicklungen. Vor allem Mischfonds kämpften mit Abflüssen.



Zentralbanken im Spannungsfeld In einem Umfeld, in dem einige Anlageklassen positive Ergebnisse erzielten und andere unter negativen Entwicklungen litten, spielten die Zentralbanken eine entscheidende Rolle. Die Hoffnung auf eine Stabilisierung der Zinssätze, insbesondere durch die US-Notenbank, trug zur Marktstimmung bei.



Allerdings könnten die Erwartungen angesichts der Haltung der Federal Reserve zu optimistisch sein. Schließlich sind die Zentralbanken in einer schwierigen Position, da sie versuchen, die Inflation zu bekämpfen, ohne die wirtschaftliche Erholung...