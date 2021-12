Lipper Awards 2014 AXA IM erhält Lipper Fund Award für besten High-Yield-Fonds

Hohe Auszeichnung für den AXA WF Global High Yield Bonds: Der Fonds erhielt bei den gestern verliehenen Lipper Fund Awards eine „Award Trophy“ in der Kategorie „Bonds Global High Yield“ über den Zeitraum von drei Jahren. Mit der Trophäe wird der AXA WF Global High Yield Bonds als bester Fonds seiner Kategorie ausgezeichnet.Grundlage für die Auszeichnung ist die nachhaltige Performance des Fonds im jeweils betrachteten Zeitraum. Der AXA WF Global High Yield Bonds hat in den vergangenen drei Jahren eine annualisierte Rendite von 8,99 Prozent erzielt. Auf Sicht von fünf Jahren waren es sogar 16,70 Prozent p. a. (Stand: 31. Dezember 2013).Der Fonds strebt ein hohes regelmäßiges Einkommen und darüber hinaus langfristiges Kapitalwachstum durch die Investition in internationale Unternehmensanleihen mit hoher Rendite (High Yield Bonds) an. „Über die Auszeichnung haben wir uns sehr gefreut“, kommentierte Uwe Diehl, Head of Distribution und Geschäftsführer bei AXA IM Deutschland, die Preisverleihung. „Schließlich ist sie ein unabhängiger Beleg für die Expertise unseres Hauses in der Assetklasse High Yield – und bei Anleihen allgemein.“Neben dem AXA WF Global High Yield Bonds wurden sechs weitere Fonds von AXA IM bei den Lipper Fund Awards ausgezeichnet. Der AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B USD erhielt ein „Certificate” in der Kategorie „Equity Global Small and Mid Caps” für seine Performance über drei Jahre. Der AXA WF Framlington Global Real Estate Sects AC erhielt die gleiche Auszeichnung in der Kategorie „Equity Sector Real Estate Holdings Europe“.Für ihre Fünfjahresperformance wurden der AXA WF Framlington Europe Real Estate Secs AC (Kategorie „Equity Sector Real Estate Holdings Europe“), der AXA WF Framlington Junior Energy AC USD (Kategorie „Equity Sector Natural Resources“), der AXA WF Euro 10+ LT A C (Kategorie “Bond Euro – Long Term“) und der AXA Chance Invest (Kategorie „Mixed Asset EUR Aggressive – Global“) ausgezeichnet.