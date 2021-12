Lipper Fund Awards 2014 Die besten Investmentgesellschaften

Auch der Wandelanleihen-Spezialistkann sich über eine Auszeichnung freuen:.Das Lipper-Analyseteam ernannte die Schweizer zur besten kleinen Gesellschaft für Rentenfonds.Den Preis für das beste große Aktienhaus ging an die australische Fondsgesellschaftzur besten kleinen Gesellschaft im Bereich Aktien wurde die britischeernannt.In der Kategorie „Mixed Asset“ siegtenundals bester kleiner beziehungsweise großer Asset-Manager. Die US-amerikanische Investmentgesellschaft(groß) und die dänische(klein) erhielten die Lipper-Preise für das beste Produktportfolio über alle Assetklassen hinweg.„Um die Gewinner der Lipper Fund Awards zu bestimmen, untersuchen unsere internationalen Analystenteams im ersten Schritt quantitativ die Zusammensetzung der Vergleichsgruppen“, erklärt Lipper-Analyst Detlef Glow. „Anschließend werden die Top-Fonds aus jeder Vergleichsgruppe qualitativ analysiert. Hierbei geht es darum, die Zuordnung des Fonds in die aktuelle Vergleichsgruppe und die erzielte Wertentwicklung zu verifizieren.“Mit diesen Schritten prüft das Team die Ergebnisse von mehreren tausend Fonds. Für die Wahl der besten Investmentgesellschaften (Group Awards) untersucht es dann die Fonds der Gesellschaften, die in den Rankings der einzelnen Klassifizierungen gute Ergebnisse zeigen. Da der gesamte Analyseprozess für die Lipper Fund Awards sehr aufwendig ist, dauert er mehrere Wochen.