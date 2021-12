Lipper Fund Awards 2015 Die besten Fonds im Europa-Vertrieb

Die Vergabe der Lipper Fund Awards hat mittlerweile Tradition. Nun feiert die Veranstaltung, bei der die besten Fonds und Fondsgesellschaften prämiert werden, eine Premiere. Denn neben den in Deutschland zugelassenen Produkten, die sich in den vergangenen drei, fünf und zehn Jahren am besten entwickelt haben, kürt das Analysehaus Lipper zusammen mit DAS INVESTMENT nun auch die besten in Europa vertriebenen Produkte.

Lipper Fund Awards Europa 2015 gehen an insgesamt 20 Aktien-, Renten- und Mischfonds, deren Leistung in den vergangenen drei Jahren die Jury am meisten überzeugte. Mit drei Produkten -ein US-Aktien und zwei globale Mischfonds - liegt dabei die Investmentgesellschaft Legg Mason vorn. Auf dem zweiten Platz landet GNB Sociedade Gestora de Patrimonios mit zwei Rentenfonds.

Alken Asset Management, Allianz Global Investors, Deutsche Asset & Wealth Management, Fidelity, First State, JO Hambro Capital Management, Kames Capital, KBC, Mainfirst, Quantex, Rothschild & Cie. Gestion, Russell Investments, Schroders, Union Bancaire Privee und Waverton sind mit jeweils einem Fonds vertreten (siehe Liste).

Außerdem vergab Lipper mehr als 200 Zertifikate für die besten Produkte auf Drei-, Fünf- und Zehnjahressicht in mehr als 20 Fondskategorien (siehe vollständige Liste).