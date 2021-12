Lipper Fund Awards 2015 Die besten Fonds über drei Jahre

Außerdem vergab Lipper mehr als 200 Zertifikate für die besten Produkte auf Drei-, Fünf- und Zehnjahressicht in mehr als 20 Fondskategorien (siehe vollständige Liste) und kürte die besten Investmentgesellschaften.

Gewinner-Fonds im Portrait

In der Mai-Ausgabe, die am 16. April erscheint, portraitiert DAS INVESTMENT in einer Extra-Beilage die ausgewählten Siegerfonds. Vertreten sind darin die Award-Gewinner Kepler Europa Rentenfonds, Kepler Vorsorge Mixfonds und Invesco Pan European High Income. Darüber hinaus stellt DAS INVESTMENT die Zertifikate-Gewinner Blackrock European Equity Income, DNCA Invest Evolutif, Ethna Aktiv, Jyske Invest Balanced Strategy, Jyske Invest Vorsorge Mixfonds, Meag Eurobalance, Walser Portfolio German Select, Walser Portfolio Emerging Markets Select, Wave Total Return und Invesco Pan European Structured Equity vor.