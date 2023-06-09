Aus Tradition die Zukunft im Blick
Lipper Fund Awards 2023: Zwei Carmignac-Fonds gewinnen Preis
ANZEIGE
Lipper Fund Awards 2023 Ausgezeichnet – Preise für zwei Carmignac-Fonds
Die jährlich vergebenen Refinitiv Lipper Fund Awards zeichnen Fonds und Investmentmanager aus, die durch eine konstant gute risikobereinigte Performance im Vergleich zu ihren Mitbewerbern hervorstechen.
Wir bei Carmignac sind stolz darauf, dass unsere beiden Schlüsselstrategien das zweite Jahr in Folge an der Spitze ihrer jeweiligen Kategorie stehen:
- Der Carmignac Portfolio Credit ist der beste Global Corporate Bond Fund über drei und fünf Jahre.
- Der Carmignac Portfolio Patrimoine Europe ist der beste Mixed Asset EUR Bal - Europe Fund über drei Jahre.
Überzeugungen und Flexibilität
Das zweite Jahr in Folge auf europäischer Ebene an der Spitze zu stehen, zeugt von der Qualität und der Fähigkeit unserer Investmentmanager, unseren dynamischen und auf Überzeugungen basierenden Ansatz voll auszuschöpfen, immer auf der Suche nach optimalen risikobereinigten Renditen unter allen Marktbedingungen.
Hinweis: Diese News ist eine Mitteilung des Unternehmens und wurde redaktionell nur leicht bearbeitet.
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesen
Top-News
Anzeige
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?