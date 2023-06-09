Lipper Fund Awards 2023 Ausgezeichnet – Preise für zwei Carmignac-Fonds

Optimale risikobereinige Rendite unter allen Marktbedingungen: Der Carmignac Portfolio Credit und der Carmignac Portfolio Patrimoine Europe wurden bei den Refinitiv Lipper Fund Awards als beste Strategien in Europa ausgezeichnet.

Sitz von Carmignac am Place Vendôme in Paris: Der Carmignac Portfolio Credit und der Carmignac Portfolio Patrimoine Europe wurden für ihre konstant gute risikobereinigte Performance ausgezeichnet.

Die jährlich vergebenen Refinitiv Lipper Fund Awards zeichnen Fonds und Investmentmanager aus, die durch eine konstant gute risikobereinigte Performance im Vergleich zu ihren Mitbewerbern hervorstechen.

Wir bei Carmignac sind stolz darauf, dass unsere beiden Schlüsselstrategien das zweite Jahr in Folge an der Spitze ihrer jeweiligen Kategorie stehen:

Der Carmignac Portfolio Credit ist der beste Global Corporate Bond Fund über drei und fünf Jahre.

Der Carmignac Portfolio Patrimoine Europe ist der beste Mixed Asset EUR Bal - Europe Fund über drei Jahre.

Überzeugungen und Flexibilität

Das zweite Jahr in Folge auf europäischer Ebene an der Spitze zu stehen, zeugt von der Qualität und der Fähigkeit unserer Investmentmanager, unseren dynamischen und auf Überzeugungen basierenden Ansatz voll auszuschöpfen, immer auf der Suche nach optimalen risikobereinigten Renditen unter allen Marktbedingungen.

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