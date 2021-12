Lipper Fund Awards Europa 2015 Die besten Fonds und Fondsgesellschaften

Außerdem vergab Lipper mehr als 200 Zertifikate für die besten Produkte auf Drei-, Fünf- und Zehnjahressicht in mehr als 20 Fondskategorien (siehe vollständige Liste) und kürte die besten Investmentgesellschaften. Bei den sogenannten Group Awards werden die besten großen und kleinen Fondsgesellschaften für ihr gesamtes Produktportfolio ausgezeichnet.Den Preis für den besten großen Asset-Manager im Bereich Anleihen gewann die US-amerikanische Investmentgesellschaft. Auch die beste kleine Gesellschaft für Rentenfonds kommt aus den USA:kann sich über eine Auszeichnung des Lipper-Analyseteams freuen.Den Preis für das beste große Aktienhaus ging an die niederländische Investmentgesellschaft. Zur besten kleinen Gesellschaft im Bereich Aktien wurde die Londonerernannt.In der Kategorie „Mixed Asset“ siegteals bester großer Asset-Manager. Im vergangenen Jahr noch bester großer Asset-Manager in der Kategorie bekommtdie Trophäe in diesem Jahr als bester kleiner. Der weltgrößte Vermögensverwaltererhielt den Lipper-Preis für das beste Produktportfolio über alle Assetklassen hinweg. Die dänischesichert sich zum wiederholten Mal den Preis als bester kleiner Asset-Manager in der Kategorie.Dazu gab es noch eine Premiere bei den diesjährigen Lipper Fund Awards Europa 2015. Denn neben den in Deutschland zugelassenen Produkten, die sich in den vergangenen drei, fünf und zehn Jahren am besten entwickelt haben, kürt das Analysehaus Lipper zusammen mit DAS INVESTMENT nun auch die besten in Europa vertriebenen Produkte.Lipper Fund Awards Europa 2015 gehen an insgesamt 20 Aktien-, Renten- und Mischfonds, deren Leistung in den vergangenen drei Jahren die Jury am meisten überzeugte. Mit drei Produkten -ein US-Aktien und zwei globale Mischfonds - liegt dabei die Investmentgesellschaftvorn. Auf dem zweiten Platz landetmit zwei Rentenfonds.undsind mit jeweils einem Fonds vertreten ( siehe Liste ).Außerdem vergab Lipper mehr als 200 Zertifikate für die besten Produkte auf Drei-, Fünf- und Zehnjahressicht in mehr als 20 Fondskategorien ( siehe vollständige Liste ).

In der Mai-Ausgabe, die am 16. April erscheint, portraitiert DAS INVESTMENT in einer Extra-Beilage die ausgewählten Siegerfonds. Vertreten sind darin die Award-Gewinner Kepler Europa Rentenfonds, Kepler Vorsorge Mixfonds und Invesco Pan European High Income. Darüber hinaus stellt DAS INVESTMENT die Zertifikate-Gewinner Blackrock European Equity Income, DNCA Invest Evolutif, Ethna Aktiv, Jyske Invest Balanced Strategy, Jyske Invest Vorsorge Mixfonds, Meag Eurobalance, Walser Portfolio German Select, Walser Portfolio Emerging Markets Select, Wave Total Return und Invesco Pan European Structured Equity vor.



>>zur Bildergalerie der Lipper-Gewinner