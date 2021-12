Lipper-Marktanalyse: Dunkle Wolken über Bosporus-Börse

Fonds für den türkischen Aktienmarkt verzeichneten zu Jahresanfang die höchsten Verluste aller Fondskategorien. Das geht aus einer aktuellen Statistik der Reuters-Tochter Lipper für das erste Quartal 2007 hervor. Demnach befinden sich unter den zehn Fonds mit der schlechtesten Wertentwicklung zwischen Anfang Januar und Ende März acht Türkei-Aktienfonds. Auf dem letzten Platz liegt der KBC Equity Turkey (WKN: A0MRMD) mit einem Minus von 46,1 Prozent.Ganz oben in dem Renditevergleich steht der der M&W Privat (WKN: A0LEXD). Der Fonds wurde Ende 2006 von LRI Invest aufgelegt. Das Portfolio wird vom Hamburger Vermögensverwalter Mack & Weise gemanagt. Der Fonds legte im ersten Quartal dieses Jahres um 6,3 Prozent zu. Damit ist er der beste Vertreter in der Lipper-Kategorie Aktienfonds. Allerdings beträgt die Aktienquote des Fonds derzeit gerade einmal 1,8 Prozent. Der größte Einzeltitel ist eine deutsche Staatsanleihe (16,4 Prozent). Mehr als 15 Prozent sind in Anleihen investiert, die mit physischem Gold besichert sind.