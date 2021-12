Lipper-Preise für Hedge-Fonds

Die Rating-Agentur Lipper ehrt in diesem Jahr erstmalig erfolgreiche Hedge-Fonds mit dem Lipper Hedge Fund Award. Für die Wertung zählen Wertentwicklung, Sicherheit und Kosten der Fonds.Qualifiziert sind alle Hedge-Fonds aus den Lipper-Datenbanken Tass und Lipper Global Fund Database, die für das ganze Jahr 2007 monatlich Anteilspreise gemeldet haben und bis zum 8. Februar ihren Jahresendstand übermitteln. Für europäische Hedge-Fonds zählt das Ergebnis in Euro, für alle anderen gilt der US-Dollar.Seit 2002 ehrt Lipper jährlich erfolgreiche Publikumsfonds mit dem Lipper Fund Award. Seit zwei Jahren ist DAS INVESTMENT als Medienpartner mit vertreten. Die diesjährigen Preisträger erfahren Sie in der März-Ausgabe von DAS INVESTMENT, die am 21. Februar erscheint.