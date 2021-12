Lipper-Statistik vom Juli Diese 10 Fondsgesellschaften haben die meisten Gelder eingesammelt

Auch im Juli 2014 konnte die europäische Fondsindustrie Nettomittelzuflüsse verzeichnen und setzte so ihren Wachstumskurs fort. Die Gesamtmittelzuflüsse beliefen sich im Juli auf 52,5 Milliarden Euro.Bei den Anbietern nimmt Blackrock, mit Nettomittelzuflüssen in Höhe von 4,0 Milliarden Euro, auch im Juli 2014 die Spitzenposition ein, gefolgt von der Deutsche Asset and Wealth Management (DeAWM) (+3,2 Milliarden Euro), J. P. Morgan Asset Management (+2,9 Milliarden Euro), UBS (+2,7 Milliarden Euro), und Vanguard (+2,0 Milliarden Euro).