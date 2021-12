Lipper-Studie: Die Favoriten der Dachfonds-Manager

Die Manager europäischer Fonds setzen bei ihren Zielfonds auf große Investmenthäuser. Das ergab eine Analyse von Lipper, bei der mehr als 2.000 europäische Dachfonds untersucht wurden.Die bei Europas Dachfondsmanagern beliebteste Fondsgesellschaft ist demnach Blackrock, gefolgt von J.P. Morgan und Schroders. Die meisten Produkte, die die Lipper-Analysten in Portfolios der untersuchten Dachfonds fanden, stammen von diesen drei Fondsanbietern.Die Zielfonds, die die Dachfondsmanager am häufigsten im Portfolio haben, stammen allerdings von anderen Gesellschaften. So zählen der M&G Optimal Income, Aberdeen Global Emerging Markets Equity, First State Asia Pacific Leaders, Templeton Asian Growth und Alken European Opportunities zu den beliebtesten Anlagen der Dachfondsmanager.