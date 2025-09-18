Bastian Gawlak wird neuer Leiter Private Markets bei Liqid
Bastian Gawlak ist der neue Head of Private Markets bei Liqid. Zuvor hat er bei HQ Capital gearbeitet und war zuletzt als Co-Head of European Investments tätig. In dieser Funktion verantwortete er unter anderem die Auswahl und den Aufbau von Fondsprogrammen mit einem Fokus auf Primaries, Secondaries und Co-Investments. Dabei arbeitete er laut Mitteilung mit Private-Market-Fonds zusammen und brachte seine Expertise in Manager-Selektion, Portfolio-Konstruktion und Transaktionen ein.
Der bisherige Leiter des Private-Market-Teams, Moritz von Rhein, hatte das Unternehmen im April verlassen. Er war fast acht Jahre bei Liqid tätig gewesen.
Parallel zu der Personalie hat das Unternehmen Wachstumsschritte angekündigt: „Wir werden unser Angebot gezielt durch weitere Anlagelösungen ausbauen, mit dem Ziel, anspruchsvollen Privatanlegern Zugang zu weiteren attraktiven Anlageklassen und langfristigen Renditequellen zu eröffnen“, wird CEO Christian Schneider-Sickert in der Mitteilung zitiert.
Liqid verwaltet nach eigenen Angaben für seine Kunden mehr als 3,5 Milliarden Euro. Mit dem Angebot Liqid Private Equity NXT wurde der Einstieg in diesen Bereich auf 10.000 Euro gesenkt.