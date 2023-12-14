Digitale Vermögensverwaltung Liqid verstärkt Fokus auf Private Equity und senkt Einstiegshürde radikal

Der digitale Vermögensverwalter Liqid setzt den Fokus zunehmend auf Private Equity - und senkt ab kommenden Jahr die Einstiegshürde auf 10.000 Euro. Dabei kooperiert er mit Private-Equity-Fonds wie KKR, Blackstone und Carlyle.

Der digitale Vermögensverwalter Liqid erweitert sein Angebot um Private Equity-Investments. Ab 2024 können Kunden durch das Produkt "Liqid Private Equity NXT" bereits ab einer Investitionssumme von 10.000 Euro in Private-Equity-Fonds wie KKR, Blackstone und Carlyle investieren. Bisher lag die Eintrittsschwelle für Liqid-Kunden für diese Assetklasse bei 200.000 Euro.

Mit diesem Schritt soll der Zugang Private Equity und Venture Capital, was bisher hauptsächlich vermögenden Privatpersonen vorbehalten war, einem breiteren Publikum geöffnet werden. „Auf lange Sicht kommt mehr Geld bei den nicht börsennotierten, kleineren und mittelständischen Unternehmen an, die unglaubliche Potenziale aufweisen“, sagt Geschäftsführer Christian Schneider-Sickert.

Private Equity bis zu 12 Prozent Rendite

Mit der Erweiterung des Portfolios reagiert das Berliner Fintech Liqid auf die wachsende Nachfrage nach diversifizierten Anlageoptionen. Mit den Private-Equity-Anlagen strebt das Unternehmen nach einem jährlichen Ertrag von 12 Prozent nach Kosten. Gegenüber stehen 8,7 Prozent auf dem globalen Aktienmarkt.

„Wir befinden uns in einem volatilen wirtschaftlichen Umfeld. Da überzeugt Private Equity nicht nur mit aussichtsreichen Renditen, sondern auch als Stabilisator für das Portfolio“, so Moritz von Rhein, Leiter des Private-Markets-Teams bei Liqid.