Leiter des Private-Markets-Teams verlässt Liqid

Moritz von Rhein verlässt Liqid, wie er beim Branchennetzwerk Linkedin mitgeteilt hat. Von Rhein war dort seit fast acht Jahren tätig, zuletzt als Leiter des Teams Private Markets. Das Team ist für das Management, die Entwicklung und das Wachstum der alternativen Investments zuständig. Zuvor hatte er bei dem Unternehmen als Investment Manager und Analyst gearbeitet.

Von Rhein ist studierter Ökonom und seit 2017 bei Liqid. Den Angaben zufolge hat er den Geschäftsbereich Private Markets mit aufgebaut und in den zurückliegenden Jahren um die Anlageklassen Real Estate und Venture Capital erweitert. In seiner Zeit dort hat er außerdem unter anderem die Private-Markets-Plattform von Grund auf mit aufgebaut, die es auch Privatanlegern ermöglicht, in Private Equity zu investieren.

Wohin es von Rhein zieht, hat er noch nicht bekannt gegeben.