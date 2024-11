Die Öffnung des Private-Equity-Marktes für Privatanleger gewinnt an Dynamik. Der digitale Vermögensverwalter Liqid aus Berlin hat mit seinem Eltif-Produkt NXT innerhalb von sechs Monaten ein Fondsvolumen von mehr als 100 Millionen Euro erreicht. Damit zählt das Produkt zu den am schnellsten wachsenden European Long-Term Investment Funds in Europa.

Seit Mitte 2024 ermöglicht Liqid Privatanlegern den Zugang zu Private-Equity-Investments bereits ab 10.000 Euro. Die neue Eltif-Regulierung macht dies möglich. „Immer mehr Anleger in Deutschland erkennen die Rendite- und Diversifikationsvorteile, die Private Equity im Portfolio bietet“, sagt Christian Schneider-Sickert, Gründer und Chef von Liqid. Besonders stark sei die Nachfrage in der Altersgruppe zwischen 20 und 40 Jahren. Etwa die Hälfte der Anleger nutze dabei die Option eines Sparplans.

Liqid setzt auf Co-Investment-Strategie

Das Produkt setzt auf eine Co-Investment-Strategie gemeinsam mit etablierten Private-Equity-Häusern wie KKR, EQT oder Advent. Als Partner fungiert dabei Neuberger Berman, einer der größten Private-Equity-Investoren weltweit mit einem Co-Investment-Volumen von 34 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verzeichnet seit 2009 eine jährliche Nettorendite von über 15 Prozent in diesem Segment.

Aktuell umfasst das Portfolio rund 40 Beteiligungen verschiedener Sektoren, darunter das italienische Softwareunternehmen Bending Spoons, der Raumfahrtspezialist Maxar und der Non-Food-Discounter Action. In den kommenden Monaten soll das Portfolio auf etwa 100 Titel ausgebaut werden.

Liqid, mit Standorten in Berlin und München, verwaltet insgesamt ein Vermögen von rund 3 Milliarden Euro. Zu den Gesellschaftern gehören das Multi-Family-Office HQ Trust der Familie Harald Quandt sowie die LGT, die Privatbank der Fürstenfamilie von Liechtenstein.