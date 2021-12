Volker Schilling 26.02.2016 Lesedauer: 1 Minute

Liquid Stressed Debt Fund „Wir kennen nicht viele Rentenportfolios mit ruhigerem Wertverlauf“

Sorgen um Chinas Wachstum, die Yuan-Abwertung und der Angebotsüberhang bei Rohöl setzen die Unternehmen im Rohstoffsektor unter teilweise ungerechtfertigten Verkaufsdruck. Warum in so einer Zeit gerade der Liquid Stressed Debt Fund eine hervorragende Wahl ist, erklärt Volker Schilling in einem aktuellen Fondsbericht des Newsletters DER FONDS ANALYST.