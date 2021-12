„Lithium ist das Erdöl des 21. Jahrhunderts“

Zudem hat das Institut ausgerechnet, dass aufgrund der steigenden Nachfrage der Elektrobranche im Jahr 2015 gerade einmal 30.000 Tonnen Lithium für Elektroautos zur Verfügung stehen werden. Das würde für nicht einmal 1,5 Millionen Hybridmotoren reichen. Das leichteste Metall der Erde könnte also knapp – und damit teuer – werden.Große Lithiumvorkommen befinden sich unter anderem in Chile, Argentinien, Nevada und Tibet. „Als absoluter Spitzenreiter bei den Reserven gilt der Salzsee ’Salar de Uyuni’ in Bolivien“, sagt Grabowski. Der U.S. Geological Survey geht davon aus, dass sich in der Salzkruste 5,4 Millionen Tonnen des Rohstoffs befinden.Das zweitgrößte Reservoir befindet sich im benachbarten Chile. Dort liegt in der Atacama-Wüste der ’Salar de Atacama’ mit drei Millionen Tonnen Lithium. „Wenn man noch den Salzsee ’Salar del Hombre Muerto’ in den argentinischen Anden hinzuzählt, befinden sich im so genannten südamerikanischen Lithium-Dreieck Bolivien-Chile-Argentinien rund 70 Prozent der weltweiten Vorkommen“, erklärt der Rohstoff-Experte.