Redaktion 15.09.2017

Live aus Hamburg Die besten Bilder vom ersten Tag des private banking kongress 2017

Der private banking kongress ist zurück in Hamburg. Am Donnerstag sorgten hochkarätige Redner in Vorträgen und Round-Table-Gesprächen für einen spannenden Auftakt. Am Freitag geht es unter anderem mit den Top-Speakern Frank Schwab von Fintech Forum und Markus Lange von KPMG Law weiter. Die besten Bilder vom ersten Kongresstag.