Live aus München Der erste Tag des private banking kongress in Bildern

Wie wirken sich aktuelle Entwicklungen im Nahen Osten auf Deutschland und Europa aus? Was haben Wandelanleihen Staats- und Unternehmenspapieren voraus? Wie krempeln neue Technologien das Wealth Management um? Antworten auf diese und viele andere Fragen gaben die namhaften Referenten am ersten Tag des private banking kongress in München. Anschließend ging es zur Abendveranstaltung ins Heart.

